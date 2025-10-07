El 'colchón térmico' de este martes en varias zonas aragonesas, según la AEMET, nos regala un día de verano

Este martes, 7 de octubre de 2025, la comunidad de Aragón despertará bajo un panorama meteorológico de transición y calma, con el foco puesto en un fenómeno térmico que será, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el más significativo de la jornada. Tras días donde las madrugadas han podido sentirse más frescas, el pronóstico apunta a una subida generalizada de los termómetros, especialmente en las horas de menor insolación.

La previsión de la AEMET para este 7 de octubre es clara y concisa: cielo poco nuboso dominando todo el territorio aragonés, junto al mencionado ascenso de las temperaturas. Este incremento será especialmente palpable en las mínimas, donde se espera un repunte catalogado como localmente notable en zonas clave de la geografía aragonesa: las cumbres y valles del Pirineo y las sierras del Sistema Ibérico.

El ascenso de las mínimas, clave

Este notable ascenso de las temperaturas mínimas actuará como un 'colchón térmico', suavizando considerablemente el ambiente al comienzo del día en las áreas tradicionalmente más frías. Por ejemplo, en las zonas de valle y llanura de la provincia de Zaragoza, se espera que las mínimas se establezcan en torno a los 10 grados centígrados, mientras que las máximas rondarán los 25 grados, ofreciendo una tarde agradable. La tendencia es clara: una gran estabilidad atmosférica acompaña a este calentamiento.

En la provincia de Huesca, se experimentará una notable disparidad entre el llano y la montaña. En la capital y zonas adyacentes, las mínimas se situarán en torno a los 13 grados, con máximas que alcanzarán los 24 grados. Es precisamente en el Pirineo donde el "ascenso localmente notable", según la AEMET, se sentirá con mayor alivio. Valles de alta cota que habrían rozado la helada verán sus mínimas ascender, facilitando el inicio de la jornada para los habitantes y visitantes. La amplitud térmica será, por lo tanto, menor en estas zonas.

Clima estable y viento flojo

En la provincia de Teruel, cuyo territorio abarca gran parte del Sistema Ibérico, el impacto del ascenso de las mínimas también será un factor determinante. Su máxima será de 27 grados centígrados, mientas que la mínima se beneficiará de la entrada de aire más cálido, elevándose hasta los 8 grados en la capital y otras zonas altas.

El panorama se completa con la predicción de viento flojo de dirección variable. La ausencia de rachas fuertes y la inestabilidad eólica contribuyen a la sensación de calma y al cielo poco nuboso que presidirá la jornada, según la Agencia Estatal de Meteorología en la comunidad aragonesa. Esta estabilidad, unida a la dinámica de calentamiento, establece a este primer martes de mes como un día excepcionalmente plácido en términos meteorológicos para toda la comunidad.