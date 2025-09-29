De la Costa del Sol a Teruel: estos los cinco pueblos más bellos elegidos por los viajeros

La comunidad viajera de España Fascinante ha sido la encargada de decidir los pueblos más bonitos de España, dando como resultado un ranking de cinco localidades preferidas por su público. A pesar de ser solo cinco las que ocupan este prestigioso orden, lo cierto es que múltiples localidades han sido mencionadas por sus electores, dejando fuera del listado pueblos tan bellos como Hondarribia, Cadaqués, Peñíscola o Besalú.

Empezando el ranking de estos pueblos que 'debes visitar', la quinta posición ha sido para Frigiliana, en la malagueña comarca de Axarquía. Este pueblo costero de calles blancas, decoradas por flores, puede presumir de una de las mejores vistas de la Costa del Sol. Esto se debe a su privilegiada ubicación, que limita con los Montes de Málaga por el mar Mediterráneo.

Frigiliana: vistas espectaculares en la Costa del Sol

Dicha ubicación incluye también las Sierras de Camarolos, Jobo, Alhama y Tejeda junto con las cumbres montañosas de la Sierra Almijara. Justo por encima, en el cuarto lugar, no hace falta moverse de Andalucía. Solo será necesario acercarse más al estrecho de Gibraltar. Ahí, en la provincia de Cádiz, se encuentra Setenil de las Bodegas.

Este es un pueblo totalmente diferente al anterior, donde sus casas se construyen bajo las rocas y sus calles serpentean tan en sentido ascendente como descendente. Para visitarlo, lo más aconsejable es dejar el coche y optar por hacerlo a pie, lo que permite a los visitantes hacer unas instantáneas espectaculares.

Setenil: casas bajo la roca y calles serpenteantes

Ahora sí, para asaltar el podio de este ranking, dejamos la comunidad andaluza para viajar a la otra punta de la geografía española: aparcamos en el norte del país. Allí, en Asturias, se encuentra Cudillero, el tercer clasificado. Es un pueblo marinero que ejemplifica de la mejor manera el ambiente de los pueblos asturianos, ofreciendo además 'una imagen de auténtica postal'.

Es la hora de nombrar al subcampeón en estas votaciones, un pueblo cántabro de nombre compuesto entre naturaleza en estado puro. Efectivamente, este es Santillana del Mar. Este pueblo tiene dónde elegir a la hora de destacar: sus preciosas calles, su arquitectura o, como ya se ha mencionado, la naturaleza que lo envuelve.

Santillana del Mar: subcampeón cántabro y cuna de Altamira

Además, su cercanía respecto a la Cueva de Altamira, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, lo convierte en enclave perfecto. Finalmente, el campeón del ranking es aragonés. El municipio afortunado, además, pone en alto a la provincia de Teruel: es Albarracín. Este es un pueblo medieval, ubicado en la Sierra de Albarracín, a 30 km. de la capital turolense.

Albarracín: el rey medieval de Teruel

Declarado Monumento Nacional y candidato habitual en prácticamente todas las listas de los pueblos más bonitos del país, este pueblo turolense deslumbra por su patrimonio medieval intacto, con calles de piedra, casas de tonos rojizos y una muralla que se recorta sobre el horizonte. Pasear por su casco histórico puede transportarte en el tiempo: torres defensivas, iglesias centenarias y balcones floridos crean una imagen única, potenciada por el silencio y la tranquilidad. Además, su entorno natural, entre los pinares y las formaciones rocosas de los Montes Universales, lo convierte también en un lugar perfecto para los enamorados de la naturaleza.