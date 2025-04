El escándalo de Ábalos con las prostitutas que presuntamente llevo a Teruel: "Dejaron destrozadas las habitaciones”

El exministro del PSOE José Luis Ábalos organizó una desproporcionada fiesta en el parador de Teruel con ‘señoritas’ en plena pandemia, concretamente el 15 de septiembre de 2020. Y el adjetivo no es gratuito: responde a una descripción fiel de la realidad que hasta ahora ha trascendido. Y es que las consecuencias fueron una suite principal completamente destrozada.

Según se ha sabido hasta el momento, Ábalos llegó hasta el mencionado alojamiento turístico en una furgoneta junto a varias escorts, Koldo García y el hermano de este, Joseba, con la excusa de una visita institucional relacionada con obras ferroviarias en dicha provincia. Lo que ocurrió dentro del parador ahora empieza a difundirse. Varios testimonios que, aunque no quieren dar muchos detalles, van en la misma línea.

Es mejor que no preguntéis, han dejado destrozadas las habitaciones

Lo que podía ser una exageración o un rumor ya no lo es gracias a las recientes investigaciones de ‘Ok Diario’, el medio escrito que ha sacado tan mayúsculo escándalo a la luz. Porque además de confirmar el ‘inventario’ de prostitutas o chicas de compañía con amplia presencia de brasileñas escrito en una agenda Outlook intervenida a Koldo García por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ahora varios testimonios coinciden en el desmadre y descontrol que aquella noche se vivió en el parador.

“Es mejor que no preguntéis, han dejado destrozadas las habitaciones”, ha explicado recientemente uno de los trabajadores del establecimiento turístico, quien hace especial hincapié en que los daños producidos fueron considerables, aunque no da detalles concretos. “Habrían estado acompañados de novias que no son novias”, ha relatado otro al mismo diario digital, verificando así la presencia de prostitutas en la suite en una fiesta que duró hasta altas horas de la madrugada.

La otra falta grave de Ávalos en el parador de Teruel

Tras el hermetismo inicial de la reciente noticia de ‘Ok Diario’ que pone todavía más en entredicho el buen hacer y la decencia de José Luis Ábalos, los trabajadores del parador de Teruel desvelan otros aspectos nada propios de un cargo tan importante como el suyo, por aquel entonces. “Normalmente se reserva una habitación. No sabes cuántas personas habrá. Por ejemplo, conoce muy bien a las máquinas de registros y todas tenemos que ir una a una. Pero antes no te podías meter cinco en la suite solamente”, explica otro confidente al medio de comunicación citado.

Una clara sentencia de la que se puede deducir lo siguiente: el trabajador quiere hacer llegar a todos los españoles que el entonces Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España y sus acompañantes habrían burlado los procesos de control del alojamiento turístico para permitir el acceso a la suite de más personas de las oficialmente registradas.