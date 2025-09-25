Fiestas del Pilar: descubre al pregonero de tu año de nacimiento en esta lista completa desde 1979

El pregón de las inminentes Fiestas del Pilar estará a cargo de tres de los directores aragoneses más destacados del momento: Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz. Con esta elección, el Ayuntamiento de Zaragoza busca rendir homenaje a la 'edad de oro' que vive el cine en la región.

El anuncio, defendido por la alcaldesa Natalia Chueca, destaca la exitosa trayectoria de los elegidos. Macipe, director de 'La estrella azul', ha ganado el Goya a la Mejor Dirección Novel, mientras que Palomero ha triunfado con 'Las niñas' y Paula Ortiz ha destacado con "'a virgen roja'. Este pregón, que tendrá un marcado acento cinematográfico, también contará con la presencia de la diseñadora de vestuario Arantxa Ezquerro, la realizadora Blanca Torres y el actor Pepe Lorente.

Ignacio Moreno lo fue durante 18 años

La tradición del pregón, que marca el inicio oficial de las celebraciones, se remonta a muchos años atrás. Hasta 1978, un único pregonero, Ignacio Moreno, ostentaba el título de 'pregonero mayor' y recorría la ciudad con sus discursos. Todo cambió en 1979, cuando el Ayuntamiento decidió que la responsabilidad recayera cada año en una persona diferente. La primera elección, la de José Antonio Labordeta, no pudo materializarse en aquel momento por motivos laborales, pero el cantautor y político aragonés regresó en 2009 para firmar uno de los discursos más memorables y ser la única persona en repetir en este honor.

La consolidación del nuevo formato del pregón llegó en 1980 con el poeta Ildefonso Manuel Gil. Desde entonces, el balcón del Ayuntamiento ha recibido a una gran variedad de personalidades de distintos ámbitos. Artistas, músicos, deportistas, actores, escritores, humoristas y hasta colectivos enteros han tenido el honor de dar el discurso inaugural de las Fiestas del Pilar de Zaragoza.

Una tradición que cambia con el tiempo

Desde la cuenta oficial de Instagram @fiestasdelpilaroficial, se ha recopilado la lista completa de pregoneros desde 1979, lo que permite a los zaragozanos y a todos los interesados en la historia de la ciudad, descubrir quién fue el encargado de anunciar la llegada de las fiestas cada año.

Este es el listado cronológico completo de los pregoneros del Pilar desde 1979 hasta 2025. La diversidad de los elegidos refleja la evolución de la propia ciudad, que ha sabido honrar a sus figuras más destacadas en cada época.

1979: José Antonio Labordeta

1980: Ildefonso Manuel Gil

1981: Francisco Ynduráin

1982: Antonio Mingote

1983: Conchita Buñuel

1984: Antonio Saura

1985: Javier Moracho

1986: José Luis Borau

1987: Luis del Val

1988: Eduardo Foncillas

1989: Javier Tomeo

1990: Soledad Puértolas

1991: Pilar Lorengar

1992: Epi

1993: Fernando Escartín

1994: Víctor Fernández

1995: Arantxa Argüelles

1996: Imperio Argentina

1997: Raúl Gracia 'El Tato'

1998: Paco Ortiz

1999: Andoni Cedrún

2000: Javier González Ferrari

2001: Bigas Luna

2002: Enrique Bunbury

2003: Carlos Pauner

2004: Javier Coronas

2005: César Laínez

2006: Amaral

2007: Lita Claver

2008: Guillermo Herrera

2009: José Antonio Labordeta

2010: Álvaro Arbeloa

2011: Plácido Díez

2012: Teresa Perales

2013: Jorge Asín y Marisol Aznar (Oregón TV)

2014: Braulio Cantera

2015: Carmen París

2016: Luisa Gavasa

2017: Kase.O

2018: Ludmila Mercerón, Sagrario Saiz, Trinidad García, María Jesús Lázaro, María Jesús Lorente, Carolina García y Justina Iordachescu

2019: B Vocal

2021: Ander Herrera (cancelado por COVID)

2022: La Jota: Sara Caballero, José Miguel Pamplona, Sara Blanco y Diego de Pablo

2023: Casademont Zaragoza femenino

2024: Juanjo Bona y Naiara Moreno

2025: Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz