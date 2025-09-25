Quedan días
Fiestas del Pilar: descubre al pregonero de tu año de nacimiento en esta lista completa desde 1979
Amaral, Enrique Bunbury, Teresa Perales, José Antonio Labordeta... ¿A cuál perteneces?
El pregón de las inminentes Fiestas del Pilar estará a cargo de tres de los directores aragoneses más destacados del momento: Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz. Con esta elección, el Ayuntamiento de Zaragoza busca rendir homenaje a la 'edad de oro' que vive el cine en la región.
El anuncio, defendido por la alcaldesa Natalia Chueca, destaca la exitosa trayectoria de los elegidos. Macipe, director de 'La estrella azul', ha ganado el Goya a la Mejor Dirección Novel, mientras que Palomero ha triunfado con 'Las niñas' y Paula Ortiz ha destacado con "'a virgen roja'. Este pregón, que tendrá un marcado acento cinematográfico, también contará con la presencia de la diseñadora de vestuario Arantxa Ezquerro, la realizadora Blanca Torres y el actor Pepe Lorente.
Ignacio Moreno lo fue durante 18 años
La tradición del pregón, que marca el inicio oficial de las celebraciones, se remonta a muchos años atrás. Hasta 1978, un único pregonero, Ignacio Moreno, ostentaba el título de 'pregonero mayor' y recorría la ciudad con sus discursos. Todo cambió en 1979, cuando el Ayuntamiento decidió que la responsabilidad recayera cada año en una persona diferente. La primera elección, la de José Antonio Labordeta, no pudo materializarse en aquel momento por motivos laborales, pero el cantautor y político aragonés regresó en 2009 para firmar uno de los discursos más memorables y ser la única persona en repetir en este honor.
La consolidación del nuevo formato del pregón llegó en 1980 con el poeta Ildefonso Manuel Gil. Desde entonces, el balcón del Ayuntamiento ha recibido a una gran variedad de personalidades de distintos ámbitos. Artistas, músicos, deportistas, actores, escritores, humoristas y hasta colectivos enteros han tenido el honor de dar el discurso inaugural de las Fiestas del Pilar de Zaragoza.
Una tradición que cambia con el tiempo
Desde la cuenta oficial de Instagram @fiestasdelpilaroficial, se ha recopilado la lista completa de pregoneros desde 1979, lo que permite a los zaragozanos y a todos los interesados en la historia de la ciudad, descubrir quién fue el encargado de anunciar la llegada de las fiestas cada año.
Este es el listado cronológico completo de los pregoneros del Pilar desde 1979 hasta 2025. La diversidad de los elegidos refleja la evolución de la propia ciudad, que ha sabido honrar a sus figuras más destacadas en cada época.
1979: José Antonio Labordeta
1980: Ildefonso Manuel Gil
1981: Francisco Ynduráin
1982: Antonio Mingote
1983: Conchita Buñuel
1984: Antonio Saura
1985: Javier Moracho
1986: José Luis Borau
1987: Luis del Val
1988: Eduardo Foncillas
1989: Javier Tomeo
1990: Soledad Puértolas
1991: Pilar Lorengar
1992: Epi
1993: Fernando Escartín
1994: Víctor Fernández
1995: Arantxa Argüelles
1996: Imperio Argentina
1997: Raúl Gracia 'El Tato'
1998: Paco Ortiz
1999: Andoni Cedrún
2000: Javier González Ferrari
2001: Bigas Luna
2002: Enrique Bunbury
2003: Carlos Pauner
2004: Javier Coronas
2005: César Laínez
2006: Amaral
2007: Lita Claver
2008: Guillermo Herrera
2009: José Antonio Labordeta
2010: Álvaro Arbeloa
2011: Plácido Díez
2012: Teresa Perales
2013: Jorge Asín y Marisol Aznar (Oregón TV)
2014: Braulio Cantera
2015: Carmen París
2016: Luisa Gavasa
2017: Kase.O
2018: Ludmila Mercerón, Sagrario Saiz, Trinidad García, María Jesús Lázaro, María Jesús Lorente, Carolina García y Justina Iordachescu
2019: B Vocal
2021: Ander Herrera (cancelado por COVID)
2022: La Jota: Sara Caballero, José Miguel Pamplona, Sara Blanco y Diego de Pablo
2023: Casademont Zaragoza femenino
2024: Juanjo Bona y Naiara Moreno
2025: Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz
✕
Accede a tu cuenta para comentar