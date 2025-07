Nuevo fichaje del Real Zaragoza: Radovanovic es "bastante agresivo", opina su penúltimo entrenador

"Rado es un tío muy trabajador, muy serio y disciplinado, que es una muy buena característica cuando se juega de central. No se complica la vida mucho y es bastante agresivo. Para mí es un buen fichaje para el Real Zaragoza", asegura Pepe Mel en ‘El Periódico de Aragón’, su último entrenador en Unión Deportiva del Almería.

El central serbio es admirado por su dominio del juego aéreo, su contundencia y perseverancia en el juego, además de dominar el perfil zurdo. Para Mel, Radovanovic era su talismán en la defensa, algo que dejó patente nada más llegar al club almeriense situando a este en el once de inicio contra Las Palmas, en el que los almerienses ganaron por la mínima en Gran Canaria. Así lo recuerda en el mencionado diario: "Cuando yo llegué al Almería en Primera y él había venido unos meses antes, en enero, el primer partido contra Las Palmas jugó de titular y tuvo la mala fortuna de lesionarse y recuerdo que no quería salir de ninguna manera del campo, quería seguir jugando y decía que no dejaba abandonado al equipo, que le necesitaban y quería jugar. Esto te habla de su compromiso", asevera.

Es un jugador que lo da todo, muy serio en el trabajo

Percance físico por el que Mel ya no pudo contar con el central serbio hasta el siguiente encuentro del equipo contra el Mallorca, con un Almería ya en descenso. En total, en ese medio curso en Primera División participó en nueve partidos, ocho de ellos de inicio. La mala suerte hizo que su virtuoso juego con el balón se desluciera, pero del que ahora los aficionados del Real Zaragoza quieren disfrutar al máximo. Recientemente, el serbio ha firmado por el club aragonés para las siguientes dos temporadas.

"Es un jugador que lo da todo, muy serio en el trabajo, en el día a día y en los partidos. Es un futbolista en el que el entrenador va a poder confiar, porque es muy disciplinado a la hora de cumplir su función en el campo", sentencia el entrenador madrileño sobre este nuevo fichaje del primer equipo zaragozano. "Además, jugadores que tengan el carácter en el vestuario que muestra Rado siempre son importantes", concluye el técnico.

Estos son los otros dos fichajes del Real Zaragoza

Además de la nueva noticia de esta semana, el fichaje del serbio Aleksander Radovanovic, el conjunto zaragozano ya cuenta con otras dos nuevas incorporaciones seguras de cara a la próxima temporada. El Real Zaragoza anunció recientemente que Sebas Moyano, delantero del Real Oviedo, se sumaba a sus filas.

El segundo fue anunciado hace tan solo dos semanas. Alberto Rodríguez, más conocido en el campo como 'Tachi', es ya el segundo fichaje de Txema Indias. Tras terminar su contrato con el Mirandés, el defensa madrileño ha firmado con el Real Zaragoza hasta 2027.