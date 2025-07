La última estrategia del Real Zaragoza, en redes sociales: "Les damos a un lateral de aquí con proyección y nos mandan a su central suplente de 31 años"

Ya es oficial. Aleksander Radovanovic es el tercer fichaje del Real Zaragoza para la próxima temporada. Esta misma mañana el Almería ha anunciado la rescisión de contrato del central serbio y su paso a la plantilla del primer equipo zaragozano.

El jugador de 31 años que llegó al club almeriense en enero de 2024, tenía posibilidades en el Sporting y el Málaga, pero finalmente ha optado por el conjunto zaragocista, donde firma por dos temporadas. Se incorporará inmediatamente al equipo, aunque no todavía a la concentración en Benasque que acaba mañana.

Poderoso en el juego aéreo por su 1,90 de altura

"El Real Zaragoza ha alcanzado un principio de acuerdo con Aleksandar Radovanovic, a expensas del reconocimiento, para la incorporación del defensor serbio al equipo blanquillo", ha comunicado el club en sus redes oficiales, con un compromiso hasta 2027.

Para muchos se trata de un central fuerte, muy bueno además en el juego aéreo gracias a sus 1,90 de estatura. De él también destaca su perfil zurdo -los hay pocos- y por ser contundente en la marca.

Por otro lado, su historial deportivo también avala su fichaje: ha completado 29 partidos entre Primera, Segunda y la Copa en su temporada y media en el club almeriense, 24 de ellos de titular. En un primer momento, desde el Real Zaragoza se barajó la opción de incluir al futbolista dentro del traspaso de Luna al conjunto almeriense, aunque la operación se quedó al margen a la espera de cerrar la salida segura de Radovanovic a pesar de su renovación.

'X' se ha incendiado de comentarios a favor y en contra

El anuncio de este tercer fichaje en 'X' se ha viralizado rápidamente, y las opiniones publicadas en el muro del Real Zaragoza no se han hecho esperar. Sobre esto último, por ejemplo, pone el grito en el cielo A.S.99: “No sé por qué se alegra la gente, les damos a un lateral de aquí con proyección y nos mandan a su central suplente de 31 años”.

El post no solo ha sido comentado por zaragocistas, sino que varios aficionados del Almería han querido homenajear, de alguna forma, a Radovanovic. “Nos va a doler verlo en Zaragoza, va a hacer un temporadón”, expresa D.E.C, con el que coincide I.S.: "Buen fichaje, os lleváis a un central con carácter que en el Almería no se aprovechó, pero cuando sale al campo se deja todo y le echa muchas ganas”, escribe.

Críticas a parte, muchos son los que ensalzan su valía y todo lo positivo de su incursión en el Real Zaragoza. L.O.103 es contundente en su mensaje: “Vaya fichajazo habéis hecho. Le echa huevos. Más que los tres centrales de mierda que tenemos del año pasado”, al que le siguen muchos otros en los que principalmente le dan la bienvenida y le auguran buena suerte en su nuevo club.