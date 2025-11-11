Nuria Roca, contundente sobre lo que piensa de Zaragoza: "Conozco muy poco, pero..."

El pasado mes de junio, la presentadora Nuria Roca fue invitada a una charla en 'Tiempo de las mujeres', un evento organizado y celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y cuya intención fue la de inspirar a las nuevas generaciones a lograr sus objetivos. Básicamente, se trató de "un ciclo de conversaciones protagonizado por mujeres muy sobresalientes y de amplia trayectoria de la sociedad española" que puso en valor a las mujeres que vivieron las complejidades de "una época donde la sensibilidad hacia la condición femenina era prácticamente residual", como así informa el Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio de Zaragoza.

Una vez participó en el acto, donde también estuvo presente la periodista turolense Míriam Sánchez, la escritora no pudo evitar compartir cómo se sintió a través de sus redes sociales. En una publicación realizada en Instagram, Nuria agradeció y mostró su felicidad con todos los asistentes:

"¡Volver a la Universidad siempre es bien!, y más si te lleva Luis Alegre…y más, si viene a verte Alberto del Pozo…y más, si mantienes una charla con Míriam Sánchez…y más, si es en el paraninfo…y más, si el público es genial…y más, si aguanta tus dos horas de chapa…¡y más, si entre el público está Nati con 91 recién cumplidos y te pide un abrazo!", redactó junto a varias fotografías de la jornada. Cabe destacar que la Universidad de Zaragoza la calificó como "una 'monstrua' de la comunicación', dura como la roca, pero maravillosamente entrañable y cercana".

Nuria Roca sobre las críticas: "Las puedes llevar sin ningún tipo de problema"

Durante su pequeña estancia en la ciudad de Aragón, Nuria Roca ofreció una entrevista para El Español de Aragón donde habló sobre 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, y de las críticas que recibe por parte del público. En relación al primer aspecto, la nacida en Moncada (Comunidad Valenciana) expresó su orgullo por los éxitos a niveles de audiencia y dio unos pequeños detalles sobre los mismos:

"Esta temporada, que en teoría era la de mayor competencia y la más complicada, ha crecido más que nunca", enfatizó. Por su parte, cuando trató el tema de los comentarios que recibe, manifestó que le suelen afectar bastante pero siempre y cuando sean constructivas, a las cuales "las puedes llevar sin ningún tipo de problema", añadió.

Sin embargo, estos no fueron los únicos detalles de esta conversación entre la presentadora y el medio. Por ejemplo, fue preguntada, en mayor profundidad, sobre la capital aragonesa. Su definición más acertada de esta ciudad es la de una persona que nunca ha tenido problemas ahí y que siempre ha sido arropada por sus ciudadanos:

"No tengo nada malo contra Zaragoza ni ninguna experiencia negativa"

"Siempre que he venido a Zaragoza, aparte de pasármelo muy bien, he conocido a gente fantástica. No tengo nada malo contra ella ni ninguna experiencia negativa aquí. Voy a seguir viniendo porque me lo paso muy bien", reveló. En cuanto a lo que más le gusta, Nuria tuvo algunas dudas para contestar debido a que conoce muy poco Zaragoza.

"A ver, conozco poquito pero bueno, Paraninfo me está encantando", respondió a la vez que recordó con alegría el día que viajó al teatro acompañada de Antonia San Juan. "Fue una maravilla. El público de la ciudad estuvo absolutamente entregado", sumó. Finalmente, el clip de la entrevista subido a TikTok concluye con el tema de la gastronomía y el plato favorito de Nuria Roca: "No he probado nada típico, así que tendré que me tendréis que llevar a probar algo".