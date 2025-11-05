El orgullo de Nuria Roca tras la presentación de la novela de Juan del Val: "Un día precioso lleno de emociones"

Ya ha llegado a todas las librerías "Vera, una historia de amor", la novela de Juan del Val ganadora del Premio Planeta de este año. Veinte días después de ganar el prestigioso galardón de literatura, el escritor presentó ayer su libro en el Instituto Cervantes de Madrid ante la atenta mirada de Nuria Roca, su hijo Pau, sus padres y algunos compañeros de "El Hormiguero".

Nuria Roca, la mayor fan de Juan

Tras vivir uno de los días más emocionantes de su vida. Nuria Roca, muy orgullosa, ha reaparecido en Instagram y ha compartido algunas fotografías de la presentación de "Vera, una historia de amor".

"¡Ahora sí! ¡"Vera, una historia de amor" está en las librerías y yo ya tengo mi ejemplar! Ayer se presentó el Premio Planeta en el Instituto Cervantes, fue un día precioso lleno de emociones que queda guardado para siempre", ha escrito en el post la presentadora. Aunque Juan, el primogénito del matrimonio, no pudo asistir a la presentación por acabar de aterrizar de Honduras tras finalizar la grabación de "Supervivientes: All Stars", casi toda la familia Val Roca estuvo presente en el Instituto Cervantes apoyando al escritor.

La dedicatoria de Juan del Val a Nuria Roca tras ganar el Premio Planeta

El 15 de octubre tuvo lugar la entrega del Premio Planeta. Juan del Val, al conocer que había ganado el galardón, le dedicó su discurso a Nuria Roca, su esposa. "Este premio es para una persona, que es Nuria. Sin ti esto sería imposible, sin ti nada tiene sentido. Cada vez que te miro descubro la suerte que tengo. Eres mi vida. Te quiero", declaró el escritor.