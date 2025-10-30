Una argentina asegura que siente estar bendecida desde que llegó a Zaragoza: "Hay ciudades en las que te echan"

Camille Nieves, también conocida como @camillenieves, es una joven influencer de origen argentinoque en la actualidad está residiendo en España, más concretamente en la Comunidad Autónoma de Aragón. La ciudad que ha elegido ha sido Zaragoza, y parece ser que su experiencia está saliendo 'a pedir de boca'. Po5r su parte, en cuanto a los contenidos que comparte, se pueden destacar temas relacionados con algún tipo de reflexión o con retos personales, entre otros.

No obstante, dentro de esta amplia cartilla ha destacado aquel en el que ha explicado cómo está siendo su estancia en la capital. Con sus propias palabras, Camille ha asegurado que le encanta su nuevo lugar de residencia y que se siente una persona totalmente nueva desde que está ahí. "Yo amo Zaragoza. Literalmente, siento que estoy bendecida desde que llegué a esta ciudad", comienza.

"Hay ciudades en las que te echan"

La sencillez en todos los sentidos ahora acompaña a esta argentina, y así lo ha explicado ella misma: "Es cómoda, es funcional, es hermosa, está limpia...", califica mientras que relaciona este bienestar con sus ideas religiosas. Para ella, "la Virgen del Pilar me me abrazó y me dijo: yo te voy a cuidar y proteger". En este sentido, la influencer comienza a ofrecer unas declaraciones bastante directas sobre el comportamiento de otros lugares, seguramente también españoles.

"Hay ciudades que te echan", critica. Explica que son "lugares que no son para ti" y ejemplifica su caso más representativo: Madrid. Cuando ella vivía en la capital española tenía un problema muy complejo con el que lidiar y muy presente entre todos los jóvenes. "En Madrid no conseguía ningún trabajo nuevo", razona. De hecho esto no fue lo único negativo que le ocurrió, ya que lanza un mensaje muy generalizado en el que expresa que "todo me salía como el culo".

Barcelona y Madrid, señaladas por esta argentina

A su vez, Camille sostiene que en Barcelona le ocurrió algo bastante similar, aunque en ningún momento una explicación concreta sobre ello; solo se resume a decir que "tuve bastante inestabilidad". Este fue el momento en el que volvió al tema central del vídeo y ofreció ese verdadero contraste. La capital de Aragón ha sido un verdadero regalo para esta argentina, y más debido a las siguientes palabras:

"Cuando llegué aquí (Zaragoza), me abrieron las puertas de todo", asegura. Tanto oportunidades como estabilidad son los sustantivos que ofrece para corroborar esa "fluidez" con la que se está dando su estancia. "Cuando algo fluye, es que es para ti", reitera. Por ejemplo, esta argentina está estudiando y, gracias a todos estos aspectos positivos, todo le va muy bien en la universidad. Finalmente, termina su publicación con un: "ya podéis ir acostumbrándoos a esta 'argenmaña'".