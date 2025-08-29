Premian a Toni Albá como pregonero de la Diada por su ataque a Lambán, con mofa añadida: "¿Os guardamos un hueco, Gobierno de Aragón?"

La designación del actor y director teatral Toni Albà para protagonizar los actos de la Diada del 11 de septiembre en el Ayuntamiento de Ripoll ha desatado una fuerte polémica y un enfrentamiento diplomático entre los gobiernos de Aragón y Cataluña. La controversia se origina en un mensaje del actor, conocido por imitar al rey emérito en TV3, en el que se mofaba del reciente fallecimiento del expresidente aragonés, Javier Lambán. Por ello, este mismo lunes el Ejecutivo de Jorge Azcón le ha denunciado ante la Fiscalía por un posible delito de injurias e incitación al odio.

El mensaje en cuestión, publicado en la red social X (anteriormente Twitter), celebraba la muerte de Lambán, a quien calificaba como "un hijo de la gran Ñ". A pesar de que Albà ha intentado justificarse argumentando que sus palabras eran una "ironía" y no una burla, desde el Gobierno de Aragón insisten en que "se mofó del fallecimiento" del exdirigente socialista.

Tensión política y rechazo frontal del Gobierno aragonés

La denuncia, según fuentes del Gobierno, busca sentar un precedente claro de que "en política no todo vale y en las redes sociales tampoco". El Ejecutivo autonómico lamenta que un partido como el de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, pueda dar voz a un personaje con un historial de declaraciones "miserables".

El Gobierno de Aragón, conocido popularmente como El Pignatelli, ha rechazado de plano la invitación de la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, quien escribió en redes sociales "¿Os guardamos un hueco, Gobierno de Aragón?". El ofrecimiento, que buscaba escalar todavía más la polémica, ha sido ignorado por el equipo de Jorge Azcón, que se mantiene firme en su postura. En su perfil oficial, el presidente aragonés ya había dejado claro que "no vamos a tolerar semejantes descalificaciones".

"Ayuntamientos de todos colores me han contratado para actuar"

La controversia ha ido en aumento a medida que han trascendido otros mensajes del actor, en los que ha asegurado sentir "asco" por Lambán y ha culpado del "robo" de las pinturas y los bienes de Sijena a la "catalanofobia". A pesar de su historial de insultos a otras figuras políticas, Toni Albà será el encargado de leer la glosa previa a la ofrenda de las instituciones, un hecho que él mismo ha calificado de "un honor".

El actor ha afirmado que su participación no es un fichaje político, sino parte de su trabajo como profesional, destacando que "hago el pregón en homenaje al Conde Guifré el Pilós (Wifredo el Velloso). Es parte de mi trabajo”. Ayuntamientos de todos colores me han contratado para actuar".

Por otro lado, los hechos acaecidos se han convertido también en un arma arrojadiza entre PP y PSOE. El senador popular Eloy Suárez ha acusado a los socialistas de permanecer en silencio ante los ataques a la memoria de Lambán, mientras el PP de Azcón salía en defensa de la honorabilidad del expresidente. Este incidente subraya la polarización política y el uso de las redes sociales como campo de batalla para descalificaciones que, según el Gobierno aragonés, traspasan las líneas del respeto y la convivencia democrática.