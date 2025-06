¿En qué localidades aragonesas es festivo el 24 de junio por San Juan?

Durante mes de junio, muchos municipios de la comunidad aragonesa celebran sus fiestas patronales por todo lo alto. San Juan Bautista, San Antonio de Padua, o San Lamberto son las festividades que más se repiten, aunque San Juan y sus clásicas hogueras destacan por excelencia en esta época del año. En Aragón y el resto de España.

Así pues, el próximo martes 24 de junio es festivo retribuido en Cataluña y la Comunidad Valenciana, y aunque en Aragón no es día no laborable oficialmente sí que lo es solo en algunos de sus municipios. Eso sí, festivo o no, las conocidas popularmente como las Noches de San Juan, muy próximas al primer día del verano -el sábado 21 de junio es el día más largo del año- no dejarán de celebrarse a lo largo y lo ancho de sus tres provincias.

Son, en total, casi 20 localidades aragonesas con festivo oficial en San Juan

Lo cierto es que hay muchas hogueras de San Juan entre las que elegir, pero por su belleza y tradición destacan especialmente las denominadas como fallas del Pirineo, especialmente espectaculares en pueblos como Laspaúles, Barruera o Aneto. Porque tan impresionantes son estas celebraciones en torno al fuego realizadas en sus entornos próximos a la inmensa naturaleza en estado puro de la zona pirenaica aragonesa que, desde 2008, la tradición festiva es Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad según la Unesco.

Sin embargo, según el Boletín Oficial de Aragón (BOA), se reconoce festivo local el día 24 de junio de 2025 alas siguientes localidades aragonesas. En la provincia de Zaragoza, serán los residentes en Fuendejalón, Bisimbre, Ejea de los Caballeros, Illueca, Pleitas, Bulbiente y Sigüés quienes disfrutarán de San Juan como día de fiesta. En Teruel los afortunados serán los vecinos de Cretas, Escucha, Aliaga y Cañada de Benatanduz, mientras que en la de Huesca el listado de pueblos está encabezado por una localidad a la que se le ha mencionado mucho en los medios de comunicación últimamente.

Algunos de los pueblos que celebran las fallas del Pirineo, también tienen derecho a festivo

Canfranc, que está de enhorabuena por el reestreno de su famoso Canfranero -el mítico tren regional que durante los dos últimos años no ha estado operativo por obras- también cuenta oficialmente en su calendario con un día festivo por la festividad de San Juan. Posiblemente el turístico municipio del Pirineo oscense sea con solo sus 612 habitantes, según los últimos datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) el pueblo más grande en cuanto a población en el que el 24 de junio les pertenece festivo, pues los demás son Ersué, Montanuy, Peralta de Alcofea, San Juan de Alcofea, San Juan de Plan y San Juan de Flumen. Estos dos últimos, en su propio nombre llevan la pasión por las hogueras. Festivo más que merecido.