Rebeca Labara reaparece tras el accidente en el que perdió la vida su marido: "No era el Día de la Madre que había imaginado"

Rebeca Labara, la ‘influencer’ natural de Barbastro que sigue hospitalizada tras el aparatoso accidente de tráfico en la N-240 en el que falleció su esposo, ha difundido este domingo Día de la madre su primer mensaje desde tan trágica pérdida.

En su perfil de Instagram, donde acumula 260.000 seguidores, publica una tierna foto junto a su bebé de solo ocho meses. "No era el Día de la Madre que había imaginado, tampoco lo había idealizado, el simple hecho de estar los tres juntos me parecía un auténtico regalo. Íbamos a estar en Santander con nuestros amigos que son familia, disfrutando del lugar que te vio nacer pequeñín", explica la aragonesa.

Le hace esta promesa a su bebé

La emotiva publicación, que ya acumula 22.000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios de ánimo y apoyo, continua así: "Sé que hoy no podré verte ni abrazarte personalmente, pero quiero que sepas, Mauro, que si ya eras el moto de mi vida, ahora eres todo el combustible que me hace falta para seguir adelante. Voy a luchar lo que haga falta para que sigas siendo un niño tan feliz como eres, para que no te falte de nada y para que sientas el cariño de todo el mundo que te quiere, y sobre todo de tu padre, que me encargaré de hablarte de él cada día".

Un sentido texto en el que la creadora de contenidos de ‘life style’ deja para el final un mensaje dirigido al padre del menor, fallecido el pasado 21 de abril tras el golpe frontal de su vehículo contra otros en el que también viajaban ella y el pequeño Mauro. "Papi me está enviando muchas fuerzas desde arriba para poder recuperarme cuanto antes de estas heridas de guerra, y poder abrazarte pronto y verte, no sabes las ganas que tengo y lo que te estoy echando de menores", comparte entre sus miles de seguidores.

La 'influencer' Isabel Sellés les envía energía positiva

Una ‘carta abierta’ a su marido fallecido que finaliza asegurándole “que no voy a dejar de luchar para salir del hospital, más fuerte y con las menos secuelas posibles”. Porque tú “eres mi salvavidas, el que me da fuerza para cada día tirar un poquito más y para celebrar cada pequeño paso de gigante que aquí doy", concluye desde el Hospital Clínico de Zaragoza donde continúa ingresada.

Las reacciones al post no se han hecho esperar. No han pasado ni 24 horas, y ya son más de 2.3000 los mensajes de apoyo. En todas le desean lo mejor a ella y se bebé, como lo hace el emotivo mensaje que le escribe la famosa creadora digital Isabel Sellés. “Rebeca, mucho ánimo, os llevo en el corazón y estáis muy presentes en mis oraciones. Os envío toda la energía positiva que tengo y todo mi cariño. Un abrazo fuerte”, le ha escrito en su muro.