Supuesta agresión sexual a juicio: el acusado está casado pero es su amante es quien le denuncia

El acusado, un zaragozano que ha sido acompañado por su mujer a la sala de vistas. Y ya una vez dentro y ante la presencia de la jueza, se ha intentado explicar conforme a lo sucedido hace cuatro años: dos presuntas agresiones sexuales en 2021 y 2022 marcaban así la agenda de un proceso largo, con testigos y peritos por las dos partes.

La víctima y él se conocieron en el trabajo, en el quirófano, como el mismo acusado ha explicado en el juicio. Poco después, comenzaban una relación amorosa que además ninguno de los dos ocultaba pese a estar ambos viviendo con sus parejas: eran relaciones abiertas y consentidas. De hecho, la mujer del acusado conocía bien a la víctima, a quien invitó a vivir en su casa, con sus dos hijas, cuando a esta le dejó su novio.

"Ni le forcé a nada ni lo hicimos sin preservativo"

"Nos veíamos y quedábamos para mantener relaciones sexuales, siempre consentidas y siempre con anticonceptivos. "Ni le forcé a nada ni lo hicimos sin preservativo", ha sentenciado este en el estrado según recogen en ‘Hoy Aragón’, quien también ha informado a la magistrada de las posibles lagunas que aseguraba tener por haber pasado ya más de tres años desde los hechos.

Pese a ello, el acusado ha ofrecido bastantes detalles sobre los días que se investigan de agosto y octubre de 2021. El primero, diez días después de que la víctima, con problemas de salud mental desde 2014, sufriese un intento autolítico.

"Me escribió porque no estaba bien y fui a acompañarle y estar con ella; de hecho cuando lo dejó con su pareja y me pidió vivir un tiempo conmigo y mi mujer no me negué", ha explicado. "Yo deje esta relación porque tenía la ilusión de tener más hijos con mi mujer", añadía también.

"Aquellas veces me forzó, primero intentando darme un beso y segundo, mientras estaba en su casa, agrediéndome sexualmente sin condón" ha confesado, sin embargo, la víctima al dar su versión posteriormente en la sala, oculta tras un biombo.

Ocurrió en la casa donde viven sus hijas

Escalofriante, sobre todo, la segunda supuesta agresión sexual que describe y que sucedió además en la casa del acusado, donde viven su mujer y dos hijas: "Estaba echando la siesta y entró él desnudo; me dijo que me echara a un ladito y se metió en la cama de noventa y con una pared al lado. No tenía salida y me sentí indefensa. Me penetró vaginalmente por delante y por detrás, y no utilizó preservativo", ha dicho.

La mujer denunciante ha explicado también que el presunto agresor era muy celoso y no veía con buenos ojos las relaciones de la víctima con otros hombres. Sobre el final de la relación ha dicho que le dejó ella, pero que el acusado no lo aceptaba.

En la otra supuesta agresión sexual habían quedado para cenar y él le tocó los pechos sin su consentimiento. A pesar de ello, ambos fueron a cenar y a la vuelta, según la denunciante, con la excusa de ir al baño le pidió entrar en su piso y ahí volvió a acosarla. Dos agresiones por las que el ministerio fiscal y la acusación particular solicitan 15 años de cárcel.