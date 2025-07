'The New York Times' o 'Daily Mail' se hacen eco de la desaparición del joven americano en los Pirineos: se cumplen dos semanas

Dos semanas se cumplen ya de la desaparición del joven Cole Anderson. La Guardia Civil no deja de buscarle sin descanso desde que el sábado 12 de julio su familia, alertada porque no cogió su avión de vuelta a Ámsterdam -su ciudad de residencia- decidiese alertar a las autoridades del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Desde entonces, no se ha sabido nada más de él.

Nadie sabe que ruta senderista tomó

El joven de 27 años, natural de Estados Unidos, había viajado allí días antes para hacer senderismo en tan majestuoso entorno natural. Según ha publicado un amigo suyo en un post de Facebook, el último contacto que tuvo con Anderson fue el miércoles de esa misma, sobre las 14.00 horas, cuando envió un mensaje explicando que aparcaba su coche alquilado en Torla. Después, puso su smartphone en modo avión. Su entorno más cercano supone que comenzó desde allí una caminata por Ordesa, aunque desconocen la ruta concreta, ya que no se la explicó a nadie. Días más tarde, su vehículo seguía estacionado en Torla.

Solo dos días después de la denuncia de su desaparición, un fuerte operativo coordinado desde Torla con agentes de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Huesca, Zaragoza y Teruel así como refuerzos llegados de Navarra no dejan de peinar Ordesa. Por el momento, las labores de rastreo se están efectuando por cuadrantes.

En el despliegue realizado también trabaja un helicóptero de la Unidad Aérea de Huesca y varios drones y perros del Servicio Cinológico de la Guardia Civil.

Es un senderista experimentado y muy planificador, dicen sus amigos

Los padres de Cole Anderson, según ha informado ‘Aragón Press’, ya han volado hasta el 'punto cero' en Torla para estar cerca los trabajos de búsqueda y colaborar en todo lo necesario con los mandos del operativo. La familia, que no pierde la esperanza de encontrar a su joven hijo con vida, ha emitido varios mensajes por redes sociales implorando la colaboración ciudadana o, más bien en este caso, de los excursionistas de la zona. "Podría haber accedido por Torla y llevaba una mochila naranja. La búsqueda continúa, pero pedimos ayuda a cualquier persona que pueda aportar información", dice uno de esos posts.

De igual forma, la desafortunada noticia ha trascendido rápidamente a medios de comunicación internacionales. Prestigiosos diarios como el 'Daily Mail', 'The New York Times' o la revista People ya han informado del calvario que está viviendo la familia del joven Anderson, a quien sus amigos le han descrito así en redes sociales: es un “senderista experimentado y muy planificador”.