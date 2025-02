Asturias insiste en que los criterios de condonación de deuda sean objetivos tras anunciar el Estado que libera a la región de 1.508 millones

El consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, ha vuelto a referirse hoy al criterio que defenderá el Principado para la condonación de deuda que pretende llevar a cabo el Gobierno de España y ha insistido en que lo que piden desde el Gobierno de Asturias es que los criterios sean "objetivos y equitativos", tras anunciar el Estado que condonará 1.508 millones de euros de deuda a Asturias.

Peláez ha destacado que ya han recibido la documentación al respecto y van a analizarla, pero ha insistido en que no debe caber ninguna duda de que si no benefician Asturias, contará con la oposición del gobierno del Principado. "Van a permitirme que por la importancia de la decisión en el seno de la consejería tenemos que analizar cuáles son esos criterios y cuál es el importe total. Por lo que en primeras instancias estoy viendo que va a haber una movilización muy importante de recursos, 80.000 millones de euros, y por tanto se cumple una de las premisas que pedía Asturias y es que no se podía quedar en una sola comunidad autónoma o en dos comunidades autónomas, que requería implicar a todas las CCAA para que todas pudiéramos salir beneficiadas", ha señalado.

Ha reiterado que para el Principado es imprescindible que esa condonación abarque a todas las CCAA, que vaya más allá del FLA porque "no puede ser que se vean beneficiadas exclusivamente las comunidades autónomas que tienen deuda con el FLA, sino que abarcar también la deuda bancaria".

Autonomías de primera y de segunda, dice el PP

Además ha considerado que no debe establecerse a través de un porcentaje concreto sobre la deuda, porque entonces no sería equitativo para aquellas comunidades autónomas que menos deuda tienen. "Esa es una serie de normas para nosotros básicas y líneas rojas que debe cumplir el criterio de condonación. A partir de ahí, esperamos a que se publique ese criterio", dijo el consejero. Desde el PP, Andrés Ruíz ha indicado que el resultado de cualquier criterio ya lo sabemos hoy.

"Tiene que ser 17.104 millones de euros de deuda condonada a Cataluña y no lo ha anunciado la ministra Montero ni el presidente Sánchez, lo ha anunciado Junqueras", destacó el diputado del PP Ruíz ha indicado que lo peor de todo es que "aquí hay autonomías de primera y autonomías de segunda", y al final, lo triste de todo esto, es que "de esta condonación de deuda ya se conoce el final y los asturianos se tendrán que conformar con aquello que se adapte a los intereses de los independentistas".