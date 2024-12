Asturias invierte 600.000 euros en la mejora del sistema de hemodiálisis en Jarrio

En plena lucha vecinal y ciudadana de los vecinos del Occidente de Asturias que están agotados de la cancelación de las citas en el hospital de Jarrio y de que continuamente se les estén anulando consultas, el Gobierno del Principado ha anunciado esta mañana la autorización de un presupuesto de 600.000 euros para modernizar la unidad de hemodiálisis.

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy este gasto, que se destinará a la instalación de nuevo equipamiento y a la adecuación del área para pacientes crónicos, en la que podrán recibir atención hasta 32 personas. Las obras se ejecutarán en un plazo de cuatro meses desde su adjudicación.

En concreto, se adquirirá una nueva planta de tratamiento de aguas para hemodiálisis que sustituirá a la actual, que data de 2006. De este modo, se incorporará la última tecnología disponible en este ámbito, lo que garantizará una mayor calidad y seguridad en los tratamientos, así como el cumplimento de los criterios de eficiencia y sostenibilidad energética y medioambiental.

A esta inversión se sumará próximamente la licitación del proyecto de renovación de las instalaciones eléctricas y de protección contra incendios del centro sanitario, con un presupuesto que ronda los 59.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses y medio.

Además, este mes se han llevado a cabo varias actuaciones en el hospital de cabecera del área sanitaria I, como la incorporación de una cuna de reanimación neonatal de última generación, con un coste de 32.000 euros, para reforzar los cuidados a recién nacidos y facilitar la respuesta ante cualquier complicación. También se ha adquirido una nueva cama de partos que permitirá a las mujeres elegir la posición que les resulte más cómoda para dar a luz.

"Todas estas iniciativas persiguen fortalecer los diferentes servicios del hospital y reflejan el compromiso del Gobierno del Principado con la población del noroccidente de la comunidad", asegura el Gobierno.

Pero mientras se anuncian estas inversiones, lo cierto es que la población teme que el nuevo mapa sanitario, que fusiona las áreas de Asturias y provoca que Jarrio se fusione o se integre dentro del área de Avilés, traiga como resultado el recorte de más servicios en este hospital, que da servicio a todo el Noroccidente asturiano, una zona eminentemente rural y envejecida.

En el documento donde se recogen los términos de la fusión queda de manifiesto que se anularán los "servicios duplicados", con lo que se teme que se recorten servicios que se ofrecen actualmente en Jarrio y en Avilés, para pasar a que todos los pacientes acaben derivados al hospital de San Agustín.

Sin dermatólogo desde hace más de un año

Teniendo en cuenta que a día de hoy, hay vecinos, como por ejemplo de Pesoz o Los Oscos, que tardan dos horas o dos horas y media en llegar a Jarrio a recibir un tratamiento, no es de extrañar que los vecinos teman a las consecuencias de la fusión de las áreas sanitarias. Sin ir mas lejos, en Jarrio no hay dermatólogo desde hace más de un año, hace quince días se comenzó a llamar a las personas que tenían una consulta pendiente con dermatología para preguntarles si querían que se les mantuviese la cita o si por el contrario preferían anularla.

"Me preguntaron directamente si había ido a una consulta privada porque llevo un año y siete meses con la consulta pedida y nadie me había dicho nada. Estamos completamente desatendidos en muchas especialidades", asegura María López, una de las usuarias de este hospital. "Me llamaron hace dos semana para decirme que al seguir interesada, comenzarían a dar citas a partir de enero o febrero", concreta esta vecina del área sanitaria 1.

En Jarrio, los pacientes tienen que esperar una media de cuatro meses más que en cualquier otro hospital asturiano para ser atendidos.