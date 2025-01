Las cinco expresiones que demuestran que eres más asturiano que un pote con compango

Si algo no le falta a Asturias ni a los asturiano es la gracia. El Principado de Asturias, donde se habla en castellano, en llingua y en gallego-asturiano, tiene una mezcla de expresiones, dichos, refranes y palabras que solo un asturiano de verdad puede comprender.

De todas formas es bueno que las domines, ya que pueden darse dos casos; una, que tengas que utilizarlos para quedar bien y demostrar que eres más asturiano que Don Pelayo o dos, que necesites entenderlos, porque quizás te estén diciendo algo y no lo comprendas.

Aquí van las cinco expresiones asturianas que más se usan, casi nos podemos atrever a asegurar que la mayoría de quienes viven en Asturias las utilizan casi a diario. Ahora puedes aprenderlas tú, toma nota.

No me da más: Cuando a un asturiano algo ni le gusta ni le disgusta "no le da más". Es algo así como que ni fu ni fa. Se utiliza a diario.

Expresión muy típica que escucharás en los restaurantes cuando un grupo de personas está decidiendo qué pedir para comer, y más en Asturias, paraíso no solo de la naturaleza sino de la riqueza gastronómica, del plato de cuchara y de los postres caseros. ¿Y tú?, ¿eres de cachopo, de pote o de fabada?

Al platu vendrás, arbeyu: Expresión muy, muy utilizada en el lenguaje del amor, porque a veces ocurre que quien no valora a uno de los dos al principio, recapacita y vuelve.

Cuando se produce ese regreso, cuando alguien recula en una decisión del tipo que sea y tiene que dar marcha atrás esta volviendo al plato. Por eso los asturianos dicen mucho la expresión de "al platu vendras, arbeyu" que en castellano quiere decir que al plato volverás, guisante.

Porque otra particularidad es que en Asturias los guisantes son arbeyos. Como casi siempre en la vida, quien necesita del otro suele tener que volver... pues eso, al platu vendrás, arbeyu.

Préstame pola vida: Piensa en aquello que más feliz te haga en el mundo, viajar, comer en un restaurante asiático, dormir la siesta, volar en parapente, ir a un concierto de rock, saltarse la dieta... eso que estás pensado y que te convierte en la persona más feliz del universo en realidad "te presta pola vida"; que sería algo así como que es lo que más te encanta de la vida. En Asturias el verbo prestar tienen otra connotación que va más allá de dejarle algo a alguien; prestar es gustar muchísimo.

Estar pingando. Si vives en Asturias o en el norte seguro que estuviste pingando más de una vez. Y las que te quedarán... Los aguaceros del norte te ponen pingando, que es cuando el agua te deja calado hasta los huesos.

No es lo mismo estar pingando (estar mojado que poner pingando a alguien, que también es otra de las expresiones que se usan en Asturias y que todos los que viajan al Principado deberían de aprender. Poner pingando a alguien es eso que se suele hacer con algún cuñado o novio de una amiga, esa persona que no te cae bien y del que solo sabes decir cosas malas, vamos, que lo pones pingando.

Fáltate un viaje a Covadonga: Si alguien te dice que te falta un viaje a Covadonga no te lo tomes al pie de la letra, porque la cosa tiene doble rasero. Nada tiene que ver con que hayas visitado o no el santuario más conocido y bonito de Asturias, donde está la Santina, que es patrona de la región y donde se libró la batalla del mismo nombre, Covadonga.

Faltar un viaje a Covadonga es decirte que eres una persona con pocas luces, poco avispado... Vayas o no a visitar a la santina esta cuestión no se resuelve tan fácil, eso sí, nadie te quita a pedirle con fe que te resuelva el asunto y quizás salgas mucho más espabilado de lo que llegaste.