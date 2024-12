Los cinco planazos que hacer en Asturias cuando hace frío

Puede pensarse que cuando llega el invierno y el frío resulta más difícil tener planes divertidos, pero no es así. En Asturias hay un montón de cosas que no es que se puedan hacer ahora, sino que ahora, cuando llega el frío y el invierno es la mejor opción. Te proponemos cinco planes en los que vas a encontrar opciones para todos los gustos, planes de interior y de exterior, de mar y montaña. Tu eliges, pero el invierno también se disfruta y mucho en Asturias.

Una ruta en raquetas por la nieve: las primeras nevadas llegaron a Asturias el fin de semana pasado y tiñeron de blanco a las montañas, de hecho, si todo marcha según lo previsto, las dos estaciones de esquí de Asturias (Pajares y Fuentes de Invierno) abren hoy sus puertas al público.

En las dos y en sus inmediaciones se pueden hacer rutas con raquetas, un deporte que vas a disfrutar mucho si te gusta la montaña y para que el que necesitarás material que puedes alquilar en las estaciones, en las empresas de turismo activo o comprar por tu cuenta. Asturias tiene un montón de rutas para hacer con raquetas, desde iniciación a otras más complicadas, pero hay donde elegir. Además en San Isidro hay una ruta de raquetas que se hace por la noche y que si lo haces en una noche estrellada te quedarás maravillado con el paisaje.

Prueba los famosos tortos y los frixuelos

Cenar en un barril de sidra: Asturias es sidra y toda su cultura, es por eso que si vienes a visitarla durante estos meses no te puedes perder una de las experiencias más llamativas y vinculadas a la cultura de la sidra, que acaba de ser catalogada por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, comer o cenar dentro de un tonel o barril de sidra. ¿Dónde lo puedes hacer? En la sidrería que Tierra Astur tiene en Colloto, un local enorme, que te impresionará con su decoración con cientos de botellas colgadas del techo y donde puedes comer o cenar dentro de un tonel. Aprovecha la visita a esta sidrería tan típica asturiana y que cuenta con varios locales más en Oviedo, Gijón y Avilés, para probar sus famosos tortos con picadillo y Cabrales, el cachopo, la fabada y sus postres caseros, entre lo que no te puedes perder el arroz con leche o los frixuelos.

Una ruta de raquetas en Asturias. Wikiloc

Ir a ver una peli al cine desde la cama: ir al cine es un plan muy de los días de frío, pero lo que quizás no sabías es que en Asturias tienes varias salas en las que se han colocado unas enormes butacas que son en realidad camas. Ver una película desde la primera fila en una de estas cama es una auténtico planazo para un día de frío y siempre puedes añadirle unas palomitas. Cinesa dispone de dos salas en Parque Principado con camas y no te lo puedes perder. Las VIP Beds, unas camas situadas delante de la grada donde poder ver la película con una comodidad extra y en las que casi resulta imposible que no te duermas.

Ver los bufones de Pría, el mar que ruge entre las rocas: los bufones de Pría son una maravilla de la naturaleza y tienes que verlos. Pero para poder disfrutar de ellos no vale cualquier día ni mucho menos. Esta es la mejor época para acercarse a visitarlos. ¿Qué son los bufones de Pría? son fenómenos naturales originados por el efecto de la erosión del mar y la lluvia en la roca caliza, dando lugar a grietas y chimeneas que conectan el mar con la tierra. El golpe del oleaje contra los acantilados provoca en los días de fuerte marejada, que el aire y el agua broten hacía arriba a presión con chorros de agua que alcanzan los veinte metros de altura. Es en esta época de frío y de marejadas cuando los verás en su máximo esplendor.

Cenando en un tonel de sidra. Tripadvisor

Un paseo por el Tabayón del Mongayu, en el Parque Natural de Redes. En el pueblín de Tarna, en el concejo de Caso, puedes hacer esta ruta que es una de las imprescindibles de Asturias. Transcurre por el hayedo más impresionante de Asturias y por si el espectáculo del bosque no fuese suficiente, que lo es, cuenta con la cascada del Tabayón del Mongayu. Se trata de una ruta de once kilómetros de dificultad media y que es perfecta para hacer en esta época con el bosque en su mayor esplendor.

Los asturianos, que viven acostumbrados a la lluvia, saben que nunca se deja ningún plan pendiente por hacer, y es que encima, los hay que prefieren el frio para hacerse aún más apetecibles. No te los pierdas.