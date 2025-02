La marisquería asturiana donde te sirven las parrilladas más brutales que no te podrás terminar

Comer marisco es uno de los clásicos de Asturias, región donde está garantizado que se pueden disfrutar manjares del Cantábrico como el bogavante o las andaricas.

Hay restaurantes que se han convertido en auténticos templos del marisco y sin duda, uno de ellos es este que hoy te vamos a presentar y donde podrás comer todo tipo de delicias. Además tienen la opción de "parrillada para dos", donde te sirven una bandeja absolutamente gigante y difícil de terminar.

La Chalana, con dos locales; el de toda la vida en Avilés y un segundo que han abierto en Siero, es la marisquería más clásica de la región y un acierto seguro donde nunca nadie sale decepcionado.

De hecho cuentan con una cetárea propia que se puede visitar si se los comentas al personal de sala y tú mismo puedes comprobar cómo se crían muchos de los crustáceos que te vas a comer, directamente de la cetárea, con agua del Cantábrico, al plato. Además, La Chalana también la encontrarás en Madrid, donde cuentan con tres locales.

Famosas son sin duda sus mariscadas para dos personas (conocidas como "chalanón"), donde tienes que armarte de valor para lograr terminarlas porque es una tarea casi imposible. Para los que no sean amantes del maricos ni del pescado, en La Chalana también trabajan con las mejores carnes de Asturias y tienen una amplia variedad de sidras. Son restaurantes que apuestan por el producto autóctono y calidad, con una atención estupenda y con numerosas salas en sus locales, es decir, que también puedes reservarlas si tienes una celebración privada.

Su seña de identidad es que además de la carta, durante todo el año ofrecen diferentes menús que van cambiando para adaptarse a los productos de temporada y que suelen estar a buen precio, estos días tienen el menú de chigre, que se compone de langostinos a la plancha, callos caseros asturianos con patatinas, centollo y sidra, ya sea achampanada o natural, todo ello por 19 euros. Además también incluye un queso asturiano de postre.

Si tienes antojo de marisco no dudes en ir a La Chalana porque si no lo conocías te va a sorprender y si a has pasado alguna vez, que sepas que se mantiene la calidad del producto y la excelente atención. El templo del marisco sigue abierto.