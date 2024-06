Metrópoli 2024 arranca en Gijón: todo lo que ofrece y su programa para este fin de semana

Antes de dar comienzo, Metrópoli 2024 ya había puesto el cartel de sold out en dos de sus 10 días, concretamente, tras agotar las entradas para los conciertos de La Oreja de Van Gogh y Amaral. Así arranca este viernes el festival que inaugura el verano en la localidad de Gijón, aportando a la ciudad no sólo música sino también exposiciones, encuentros, espectáculos y otras citas culturales, desde el viernes 28 de junio hasta el próximo siete de julio.

Este año, el festival estrena algunas novedades, como los escenarios, que no pretenden pasar desapercibidos, o la zona infantil, que presenta un nuevo concepto además de añadir incorporaciones como un hinchable gigante. A esto hay que sumarle un cartel con actuaciones musicales “de lujo”, tal y como destacaron durante la presentación los propios directores del festival, Suca García y Marino González, y la organización de numerosas actividades que se adaptan a todos los gustos.

Además de Amaral y La Oreja de Van Gogh, también se encuentran en cartel otros artistas hasta llegar a la veintena, tales como Natos & Waor, Funzo & Baby Loud, Los Chichos, Ojete Calor, Rulo y la Contrabanda, entre otros. 'BRESH' cerrará el festival

El precio de las entradas de día es de siete euros, mientras que el bono de diez días cuesta 49,90 euros y el abono de la Comic Con, 21 euros. Tanto la información sobre las actividades que se irán desarrollando en los próximos 10 días como la venta de entradas se puede encontrar en la web oficial del festival.

Otras citas culturales que brinda el festival

Pero, como decíamos, no todo es oferta musical en Metrópoli. Por eso, no es de extrañar que incluso los directores del certamen señalen otra cita como uno de los momentos más emocionantes de este año. En concreto, se referían a la Comic Con, que se extiende del 4 al 7 de julio, y el especial Dragon Ball en homenaje a Akira Toriyama. Sin duda, un momento único que será el encuentro más esperado para los fans del cómic, el cine, las series, cosplay y anime. Asimismo, para el cierre de esta edición habrá un encuentro con el reparto de "Aquí no hay quien viva" y "La que se avecina".

Igualmente, destacan también las exposiciones ‘Marvel VS DC’, ‘Retro Games’ o la de Chicle de Fresa sobre la icónica muñeca Barbie; el espectáculo de Joaquín Pajarón o el podcast de Uri Sàbat. El espacio de Metropolitanas ofrecerá además una programación “especialmente cuidada”, donde diferentes mujeres trasladarán su mensaje y experiencia en diferentes ámbitos, tales como Abril Zamora, Itziar Miranda, Afropoderosa o Lula Gómez, entre otras.

Programa para este fin de semana

Viernes 28

20.30 horas: show de Uri Sàbat con su podcast La fórmula del éxito, en el Auditorio Metrópoli.

21.00 horas: concierto de Reality en el escenario Thunder Bitch. El rapero madrileño será el primero en estrenar el escenario y actuar delante de sus fans en la edición del festival de este 2024.

22.30 horas: concierto de Natos y Waor en el escenario Águila. Los "quinquis" de Aluche, que es el nombre con el que ellos se definen, presentan su último disco ante su público.

Sábado 29

20.00 horas: actuación de Joaquín Pajarón con su número de stand up comedy, en el Auditorio Metrópoli. Este espectáculo supone un coste extra de ocho euros.

21.00 horas: concierto de Maximiliano Calvo en el escenario Thunder Bitch.

22.30 horas: concierto de Ojete Calor en el escenario Águila.

Domingo 30

12.00 - 15.00 horas: encuentro de Chicle de Fresa con sus seguidores y venta de merchandising en el Pabellón Cajastur.

16.00 - 21.00 horas: encuentro de Chicle de Fresa son sus seguidores y venta de merchandising en el Pabellón Cajastur.

17:30 - 18.15 horas: charla con Afropoderossa en el Anfiteatro.

21.00 horas: concierto de Luck Ra en el escenario Thunder Bitch.