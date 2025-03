¿Sabías que el destino rural emblemático de España está en Asturias? Descúbrelo aquí

Por si eran pocos los galones que tenía una de las localidades más bonitas de Asturias y también de las más visitadas, ahora a Cangas de Onís cuenta también con un nuevo reconocimiento y es que ha sido nombrado "Destino rural emblemático de Asturias", otro sello que reconoce la enorme belleza de este enclave que es sin duda uno de los lugares de Asturias que todo el mundo tiene que visitar.

Este galardón lo recibe por su historia, naturaleza y tradición, tres características que conjugan en este punto y que le otorgan un valor esencial. Enclavado en plenos Picos de Europa y con el Real Sitio de Covadonga, se trata de la cuna de la "asturianía", donde además puedes disfrutar de rutas de montaña, paseos, la comida más tradicional porque disponen de una amplia oferta gastronómica, comprar los productos típicos de la tierra (son muchas las tiendas que se concentran en esta localidad y donde encontrarás también el precioso puente medieval por el que cruzarás el río Sella y donde te encontrarás colgada la Cruz de la Victoria, este puente es uno de los lugares mágicos de Asturias por los que hay que pasar y que ya habrás visto en miles de fotos o promociones turísticas del Paraíso Natural.

Esta distinción corresponde al premio Mencey Futurista, dentro de la categoría "Destino rural emblemático de España 2025", que organiza el Foro de empresarios y profesionales de España FUTURISMO, de Canarias. La candidatura de Cangas de Onís se impuso a otras como el Valle de Arán, Ribeira Sacra o Isla de La Gomera.

La entrega de premios tendrá lugar los días 24 y 25 del próximo mes de abril en el Palacio de Congresos "Pirámide de Arona", en Tenerife (Islas Canarias).

Cangas de Onís es uno de los municipios más visitados de Asturias sin ningún lugar a dudas y es que dentro de sus límites se encuentra el Santuario de Covadonga y sus lagos, que son uno de los lugares más concurridos por los turistas y también por los asturianos.

La belleza de Picos de Europa, que delimita este municipio, es otro de los reclamos que más valoran quienes eligen Cangas de Onís para conocer Asturias.

Si aún no has tenido la oportunidad de pasar un día en Cangas de Onís no dejes de hacerlo, porque tiene todo lo que necesitas para pasar un día redondo: paisaje, historia, buena gastronomía, excelente atención al cliente, amabilidad de su gente y la oportunidad de descender el río Sella en canoa, de visitar a La Santina y los lagos, y hacer una ruta por Picos de Europa. ¿Podrías mejorarlo? Prácticamente imposible,