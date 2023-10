En San Gimignano, cerca de Florencia, un pueblito encantador, el arte no tiene frontera alguna

En el que hace años era el cine y el espacio en donde se escenificaban obras teatrales en el pueblo medieval San Gimignano, el Cinema di Tono di Maso,

en la Toscana italiana y cerca de Florencia, tres amigos de la infancia, sin saberlo estaban destinados a crear algo grande: “Yo no tengo la misma percepción que tienes tú ”Así contestaba a mi pregunta ¿Habéis pensado cuando erais pequeños que iba a llegar este momento? Maurizio Rigillo, uno de los tres fundadores de la Galleria Continua durante el evento recientemente celebrado en la “casa madre” con la presencia de grandes artistas procedentes de Paris, La Habana y Berlín e invitados de varias partes del mundo.

Con la muestra “TENSIONE CONTINUA” de la mano del curador Carlo Falciani maestro de la Historia del Arte en la Academia de Bellas Artes de Florencia en la que se exponen obras de enormes artistas como Ai Weiwei, Juan Araujo, Kader Attia, Giuseppe Penone y una lista interminable de reconocidos artistas como Penone del que seguramente recordaréis cuando expuso en la Galleria Borghese de Roma y os lo conté en este artículo y con las otras tres exposiciones en el mismo San Gimignano, una del gran pintor, escultor y artista plástico argentino Julio le Parc (Mendoza, Argentina 1928) que estuvo presente en el evento y en la inauguración de su muestra “1958-2023” en la que celebró con todos los asistentes sus 95 cumpleaños, la muestra inspirada en la erupción del volcán Cumbre Vieja, llamada “ERUZIONE” del artista cubano José Yaque y la exposición de las piezas de la artista polaca Alicja Kwade que vive en Berlín, se ha vivido un fin de semana de arte irrepetible en el pequeño pueblo medieval que es visitado por miles y miles de turistas. Un pueblo pequeño pero inmenso en historia y propuestas para pasarlo muy bien y comer, ni se diga…

Había que descubrir el origen de la Galleria Continua estando allí, en San Gimignano en donde nació la idea ya hace algunos años. Cuando conseguí reunir a sus inventores, fundadores y promotores, pude descubrir por qué han llegado tan lejos, habiendo creado este concepto en este pueblo ubicado a una hora de Florencia. Detrás de este gran suceso hay tres cabezas pensantes, tres caracteres diferentes, tres amigos que se entienden y que se escuchan que hacen la receta perfecta para crear, trabajar y seguir creciendo juntos. Son tan diferentes como el día y la noche, pero son iguales para llevar a cabo sus sueños y sus objetivos. Están convencidos de haber elegido un camino precioso como lo comentaba Lorenzo Fiaschi, otro de los inventores y promotores de la galería. Y no solo han tenido como objetivo Italia, sino en varias partes del mundo porque como lo confirma Mario Cristiani, otro de los ideadores y promotores de la Continua : “Continuamos en este camino, un camino bueno, el arte nos ha enseñado tantas cosas, justas y bellas y no quisiera que no continuáramos adelante”.

Las muestras

JULIO LE PARC, nació el 23 de septiembre de 1928 en Mendoza, Argentina y celebró su 95 cumpleaños en el día de la apertura de su exposición en San Gimignano “1958-2023”.

P ¿Siempre pensaste que te ibas a dedicar a esto, ser artista plástico, escultor y pintor”.

R Una maestra le dijo a mi mamá, este chico que es medio nulo para la ortografía servía para escribir pero para la ortografía no, le aconsejó que me orientara hacia el dibujo. Y cuando tenía 14 años, estábamos en Buenos Aires, yo nací en Mendoza, lejos de Buenos Aires y pasamos delante de la escuela de Bellas Artes y mi mamá se acordó de lo que le había dicho la maestra y entramos. Poco a poco aprendí a dibujar para pasar el examen de ingreso y allí empezó todo.

P ¿En qué piensas cuando creas tus obras?

R Yo me siento feliz, no es que piense en algo en particular, si tengo un problema o penas o lo que sea, trabajando poco a poco se diluye.

P ¿Y sobre exponer hoy aquí en San Gimignano el día de tu 95 cumpleaños?

R Italia me ha gustado desde siempre, también España naturalmente en donde paso los veranos. Nunca había imaginado que hubiera una ciudad tan encantadora y tan particular como San Gimignano. Estoy muy agradablemente sorprendido descubriendo este lugar, su arquitectura, su historia, su tradición, el buen tiempo y el sol. Muy contento por estar en esta exposición integrándome a la Galleria Continua que es una galería por lo que he podido constatar muy particular, no es una galería cien por ciento comercial, tiene el espíritu de aventura, de búsqueda y de encuentros y de haber traído para esta ocasión obra reciente con los proyectos de cuadros y tambien los pequeños dibujos de los años ’58, que es la memoria de unos croquis que hice en el barco que me traía de Argentina a Francia”.

JOSÉ YAQUE (Manzanillo, Cuba 1985)

Y su impresionante obra ERUZIONE es el resultado de lo que el artista vivió junto a Meryl, su pareja y también artista, cuando viajaron directamente a La Palma cuando el volcán Cumbre Vieja decidió cambiar para siempre la orografía de la isla. “Estábamos en Madrid cuando el volcán entró en erupción, y todos los días estaba mirando las noticias y sabía que quería ir, hasta que me enteré que el aeropuerto se había abierto y le dije a mi chica: este es el momento para ir. Era complicado, la situación era grave para los que viven allí, pero era mi oportunidad de ver un volcán en erupción. Habían pasado dos meses desde que se inició la erupción cuando llegamos y la colada ya había bajado hasta el mar, la lava estaba seca, se estaba enfriando, en la noche todavía había actividad fuerte. Estuvimos una semana, a dos kilómetros, a cien metros de la zona de exclusión, pensado que en cualquier momento teníamos que regresar a Madrid, era una situación de emergencia, caía ceniza, había humo toxico, que no se ve .

Del momento en que vivió de cerca la erupción al momento de crear su obra ERUPCIÓN.

Dos años después, estando en La Habana, no pintaba desde el 2019, llevaba tres años sin pintar y comienza a salir esta obra y comienza a salir esta ebullición. Durante la pandemia cuando estábamos todos “fuera de lugar” hice una serie de dibujos de gran formato. Esta última etapa es de mucho color, y varios amigos cercanos me comentaron que esto parecía un volcán, de donde salen ríos de lava en movimiento y allí lo vi, al principio no me daba cuenta, allí estaba saliendo la experiencia de dos años antes de haber estado tan cerca en la erupción del volcán, escuchándolo, sintiéndolo …

ALICJA KWADE (Katowice, Polonia 1979) y su muestra In Cerchi

Pasando una estrecha entrada de una puerta cercana a la Piazza della Cisterna en San Gimignano, en el otro espacio de la galería, entras a un cuarto que impresiona, podría haber sido una cueva o un depósito o un santuario, no lo sé. Un cuarto, nunca mejor dicho, de piedras claras en donde cuelga desde el techo una pieza que no es un péndulo, ni una balanza…son cuatro tubos de acero montados en cruz de donde cuelgan piedras grandes estratégicamente montadas. Es una pieza que hace pensar, que llama la atención porque es perfecto, pero no sé realmente que cuenta, si embargo gusta y acompaña. En el otro pequeño cuartito, las bolas de cerámica son las protagonistas. Alicja Kwade contaba durante la presentación que nos recordaría esas bolas enormes que de repente nos encontramos en los espacios públicos de muchas ciudades. También había un melón, puesto en el suelo. Sus piezas esféricas hacen preguntarse como si en el otro cuarto había colgado algo tan geometrico y cuadriculado, por qué ahora se decanta por los objetos redondos. Al final la geometría es la geometría, creo yo.