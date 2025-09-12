Así es el metro de la Ibiza del futuro: de Amnesia a es Vedrà pasando por Dalt Vila

La artista Cindy Houdini ha sorprendido al público con su nueva obra, el Ibiza Tube Map 2025, un proyecto que transforma la isla en una ficticia red subterránea con más de un centenar de “estaciones”.

La pieza, presentada en la galería Agony + Ecstasy, juega con la estética de los planos clásicos del metro de Londres, reinterpretando la identidad contemporánea de Ibiza a través del lenguaje visual de un mapa de transporte.

Un metro imposible

Aunque la isla de Ibiza nunca ha tenido metro ni parece que lo vaya a tener en el futuro, Houdini invita a imaginar ese viaje imposible en el que moverse entre una fiesta, un restaurante o una puesta de sol sería tan sencillo como cambiar de línea en una estación. Con humor y creatividad, el plano convierte clubes, playas y restaurantes en paradas de un recorrido que resume la esencia cultural y social de la isla.

El Ibiza Tube Map 2025 se estructura en líneas temáticas, como la Disco Line, la Matutes Line, la Es Vedrà Line o la Guiri Line, que agrupan más de 100 puntos de referencia de la isla. Cada una de ellas propone un trayecto simbólico que enlaza espacios de ocio nocturno, paisajes icónicos y restaurantes de moda, componiendo una red que refleja la diversidad de la vida ibicenca.

Arte con referencias culturales

La propuesta no es únicamente un ejercicio de imaginación: también se presenta como una pieza de arte coleccionable. La galería ofrece dos versiones impresas en edición limitada, numeradas y firmadas por la propia artista. Una de ellas está pensada en gran formato con acabados especiales, mientras que la otra se ofrece en una versión más reducida y accesible. En ambos casos, la obra se plantea como un objeto exclusivo que permite a los amantes de la isla llevarse a casa un recuerdo artístico y diferente.

El proyecto, distribuido por Agony + Ecstasy Gallery y la comisaria Emma Salahi, combina diseño gráfico con referencias culturales, logrando un equilibrio entre lo decorativo y lo conceptual. La estética clara, reconocible y universal de un plano de metro se convierte en el vehículo perfecto para transmitir el espíritu de Ibiza en una sola imagen.

Una representación actual de la isla

Más allá de su atractivo visual, el Ibiza Tube Map 2025 es también un retrato simbólico de lo que representa la isla hoy en día. La obra destaca la vida nocturna, con clubes de prestigio internacional convertidos en estaciones, la gastronomía, con restaurantes y espacios de referencia incluidos en la red ficticia, y la naturaleza, con líneas que se extienden hasta enclaves icónicos como Es Vedrà, condensando en un solo plano todo lo que convierte a Ibiza en un lugar único.

La creación de Cindy Houdini ya ha generado interés entre coleccionistas, residentes y turistas. Para algunos, es un guiño humorístico que arranca una sonrisa; para otros, una pieza con valor artístico y emocional que refleja cómo tradición, modernidad y creatividad conviven en la isla.