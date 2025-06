El duelo entre Ibiza y Mallorca por sus tradicionales hierbas: ¿Cuáles son mejores?

En el corazón del Mediterráneo, las Baleares conservan una rica tradición de licores artesanales que forman parte esencial de su identidad cultural. Entre los más emblemáticos se encuentran las hierbas ibicencas y las hierbas mallorquinas, dos bebidas espirituosas que, aunque comparten una base común de aguardiente e infusión de plantas aromáticas, presentan claras diferencias tanto en elaboración como en sabor, historia y contexto cultural.

Orígenes comunes, caminos distintos

Ambas bebidas tienen su origen en la tradición popular de la medicina natural. Desde tiempos antiguos, los habitantes de Baleares han utilizado plantas autóctonas como el hinojo, la hierba luisa, el romero o la manzanilla para preparar infusiones con propiedades digestivas. Con el tiempo, estas mezclas pasaron del ámbito medicinal al social y festivo, transformándose en los licores de hierbas que conocemos hoy.

La diferencia más marcada entre ambas se dio a partir del siglo XIX, cuando comenzaron a industrializarse y comercializarse, especialmente en Ibiza. Mientras que en Mallorca la producción de hierbas siguió siendo más casera o limitada a pequeños productores locales, en Ibiza las Hierbas Ibicencas tomaron un rumbo más comercial, con marcas como Mari Mayans contribuyendo decisivamente a su expansión nacional e internacional.

Diferencias en ingredientes y sabor

Aunque comparten muchas de las hierbas utilizadas —como el anís, la hierba luisa, el hinojo, el tomillo o el romero—, cada isla tiene sus particularidades. Las hierbas ibicencas tienden a tener un sabor más dulce y anizado, debido al mayor protagonismo del anís en la mezcla. También suelen incluir hierbas propias del entorno ibicenco, como el frígola (tomillo limonero) y enebro, que aportan un perfil más aromático y floral.

Por su parte, las hierbas mallorquinas presentan un perfil más seco y terroso. Se caracterizan por un equilibrio entre dulzura y amargor, en parte por el uso de raíces, cortezas y un menor porcentaje de azúcar. Además, las hierbas mallorquinas se dividen en tres categorías: dulces, mezcladas y secas, dependiendo de la proporción de azúcar y el tipo de destilado empleado.

Proceso de elaboración

En Ibiza, las hierbas suelen elaborarse mediante la maceración directa de las plantas en aguardiente anisado, en un proceso que puede durar entre 15 días y varios meses. En Mallorca, aunque también se usa la maceración, hay productores que optan por la destilación de algunas hierbas para obtener aceites esenciales más concentrados, que luego se mezclan con el alcohol base.

En ambas islas, la calidad del aguardiente es clave, aunque en Ibiza predomina el uso de alcohol neutro anisado, mientras que en Mallorca algunos productores emplean aguardiente de vino o incluso de cereales, lo que influye notablemente en el sabor final.

Cultura y consumo

El papel cultural de estas bebidas también varía. En Ibiza, las hierbas ibicencas se han convertido en símbolo identitario y reclamo turístico. No hay comida tradicional en la isla que no termine con un chupito de hierbas, servido bien frío. En Mallorca, en cambio, aunque también están presentes en las sobremesas, el consumo suele estar más vinculado al ámbito familiar, con recetas que pasan de generación en generación y que no siempre se comercializan.

Las hierbas ibicencas y mallorquinas son una expresión de la cultura popular de dos islas que, pese a compartir un mar y una historia común, han desarrollado sabores únicos y formas distintas de entender la tradición.

Mientras las hierbas ibicencas conquistan paladares por su dulzura y carácter festivo, las hierbas mallorquinas seducen con su complejidad y equilibrio. Ambas forman parte del rico patrimonio gastronómico balear y siguen evolucionando con nuevas generaciones de productores artesanos que combinan innovación y respeto por la tradición.