Formentera se queda sin Guardia civil de Tráfico este verano

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado este lunes el "abandono sistemático" que, a su juicio, sufren tanto los agentes de la Guardia Civil como los ciudadanos de Baleares, tras conocerse que este verano Formentera no contará con efectivos de la Agrupación de Tráfico.

Según ha informado la delegación balear de la AEGC en un comunicado, en años anteriores la isla recibía entre cuatro y cinco agentes de Tráfico durante los meses estivales -de junio a septiembre- para reforzar la atención a la seguridad vial. Este año, sin embargo, no está previsto ningún refuerzo, una decisión cuyas causas no han sido explicadas.

Una sobrecarga para los agentes ya destinados

La asociación ha advertido de que esta ausencia supondrá una sobrecarga para los agentes ya destinados, que deberán asumir también competencias en materia de Tráfico, pese a no contar con formación específica ni percibir retribución adicional por ello.

“El maltrato a los guardias civiles de Formentera es continuo: soportan una elevada carga de trabajo, carecen de compensaciones adecuadas y ahora deben asumir nuevas funciones sin preparación ni apoyo”, ha criticado la AEGC en la nota.

La asociación también ha lamentado que la ampliación del Puesto de Formentera con una veintena de nuevas plazas quede en papel mojado, ya que no existen soluciones habitacionales para alojar a los agentes. “Todo apunta a que la situación no solo no mejorará, sino que este verano será aún peor”, han advertido.

Refuerzos de Mallorca o de la Península

Ante este panorama, la AEGC solicitará que se habiliten comisiones de servicio para que agentes destinados en la Península o en Mallorca puedan prestar servicio en la pitiusa durante la temporada alta, siempre que reciban las correspondientes dietas y condiciones adecuadas.

“El abandono institucional no solo afecta a los guardias civiles, sino también a la seguridad y calidad del servicio que merecen los ciudadanos de la isla”, ha señalado la asociación.