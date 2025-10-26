La medida del gobierno balear que podría afectar directamente a los turistas británicos

Los visitantes británicos que consideran las Islas Baleares para sus próximas vacaciones podrían encontrarse con un cambio inesperado en el coste final de su estancia. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha advertido que se estudia elevar la tasa turística diaria en julio y agosto hasta 15 euros por noche.

La propuesta contempla que los meses de alta afluencia vean incrementado este gravamen, aplicable en destinos muy concurridos como Mallorca, Ibiza y Menorca. Según CCOO, el objetivo es enviar un mensaje de que las islas ya han llegado al límite de su capacidad. El sindicato señala que el turismo sobrecargado impacta de forma negativa en los recursos naturales, la infraestructura y la calidad de vida de los residentes.

Por ejemplo, de acuerdo con los datos actuales, un adulto que pernocte siete noches en temporada alta podría ver un recargo cercano a 127 euros en total bajo el nuevo esquema propuesto. También conviene recordar que las bases normativas del impuesto sobre estancias turísticas ya indican que los fondos recaudados se destinan a la sostenibilidad del turismo, al ciclo del agua, a transporte y a la vivienda pública local.

¿Por qué preocupa especialmente al turista británico?

El Reino Unido es uno de los principales países emisores de turistas hacia las Baleares. En ese contexto, un incremento sustancial de la tasa puede afectar a la percepción de coste-valor del destino entre los viajeros británicos y potencialmente incidir en sus decisiones de reserva o elección de destino.

Esta medida surge en un contexto de crecientes protestas de residentes en las islas contra el turismo excesivo. Este enfoque sugiere que el objetivo principal es el contraste entre la oferta turística y la calidad de vida local, más que exclusivamente la recaudación fiscal.