Una mujer es detenida en Mallorca tras morder a un vigilante de seguridad con el objetivo de robar una botella de whisky

Agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma detuvieron la noche del 8 de septiembre a una mujer española de 47 años como presunta autora de un delito de robo con violencia, lesiones leves y daños tras un altercado en un supermercado de la calle Manacor. La patrulla acudió tras recibir el aviso de una pelea y encontró a la mujer forcejeando con el vigilante de seguridad en la puerta del local mientras intentaba huir con una botella de whisky.

Según la Policía, la detenida propinaba patadas e intentaba morder al trabajador para zafarse. Durante el forcejeo golpeó repetidamente la puerta automática de cristal, que quedó inutilizada, por lo que los agentes tuvieron que acceder por una puerta de emergencia para reducirla y evitar mayores destrozos.

El vigilante de seguridad resultó con dolores en rodillas y muñecas, fue asistido en el lugar y manifestó su intención de presentar denuncia. La detenida solicitó asistencia médica antes de ser trasladada a dependencias policiales, donde se instruyó el atestado y posteriormente fue puesta a disposición de la Policía Nacional para continuar con las diligencias.