La prensa alemana revela que Mallorca pierde su trono como lugar preferido de vacaciones

Un cambio de ciclo se ha consumado en las preferencias del turista alemán. Mallorca, que hasta ahora era el destino predilecto e indiscutible para disfrutar del otoño, ha perdido su corona. Según un reciente análisis del gigante turístico Tui, la costa turca de Antalya ha desbancado a la isla balear como el lugar más popular para los alemanes durante esta temporada, un giro notable en el mapa de viajes europeo que confirma nuevas tendencias.

De hecho, el nuevo ranking elaborado por el turoperador sitúa a Mallorca en una segunda posición que sabe a poco. Por detrás se encuentran la isla griega de Creta y el destino egipcio de Hurghada, que se afianzan en el tercer y cuarto puesto respectivamente. Es precisamente este último el que ha experimentado un empuje extraordinario, registrando un crecimiento en sus reservas, lo que evidencia el auge de los destinos del norte de África como una alternativa cada vez más potente.

Por otro lado, este sorpaso no es un hecho aislado, sino que parece confirmar una tendencia a la baja para el archipiélago balear en el mercado germano. Los datos ya apuntaban en esta dirección el pasado julio, cuando el número de turistas alemanes en las islas cayó un 8,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Detrás de esta pérdida de fuelle se conjugan varios factores, de acuerdo con la información recogida por Bild: desde el encarecimiento general de los costes en la isla hasta la fuerte competencia de destinos más asequibles y el creciente impacto de las protestas contra la masificación turística.

La búsqueda de un verano prolongado a bajo coste

En este sentido, el informe de Tui subraya una corriente cada vez más extendida entre los viajeros alemanes: la de utilizar las vacaciones de otoño para prolongar el verano. Buscan un clima todavía suave y agradable, pero con precios mucho más ajustados y una menor afluencia de gente que en la temporada alta. Estas son precisamente las condiciones que destinos como la propia Antalya o Hurghada están sabiendo capitalizar con gran éxito, atrayendo a un perfil de turista que antes optaba casi por inercia por las Baleares.

No obstante, no todas las noticias son negativas para el turismo nacional. El mismo estudio revela una novedad esperanzadora para otro rincón de España que ha sabido posicionarse con acierto. La Costa de la Luz ha conseguido entrar por primera vez en la exclusiva lista de los diez destinos preferidos por los alemanes para esta época del año, un dato que sugiere una posible y bienvenida diversificación del interés germano dentro de nuestras fronteras.