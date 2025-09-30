¿Cuándo será el próximo puente en Baleares?

En 2025, los residentes de Baleares enfrentan un calendario festivo complicado si esperan disfrutar de un puente a medio plazo. Con el Día de la Hispanidad cayendo en domingo y sin que se haya trasladado al lunes, la próxima oportunidad real para un fin de semana largo parece estar cada vez más cerca de las festividades de final de año.

Pero antes de llegar a diciembre, analizamos qué días festivos quedan y cuál podría ser el próximo “puente” para la comunidad autónoma.

El calendario festivo en Baleares: lo que queda de 2025

Según el calendario laboral oficial aprobado por la Mesa Tripartita de las Illes Baleares, los festivos regionales y nacionales en 2025 incluyen entre otros:

12 de octubre — Día de la Hispanidad (festivo nacional, pero cae en domingo)

1 de noviembre — Día de Todos los Santos (sábado)

6 de diciembre — Día de la Constitución (sábado)

8 de diciembre — Inmaculada Concepción (lunes)

25 de diciembre — Navidad (jueves)

26 de diciembre — Segunda fiesta de Navidad (viernes)

La Mesa Tripartita decidió mantener la segunda fiesta de Navidad (26 de diciembre) como festivo, expresamente en sustitución del traslado del 12 de octubre.

Con estos datos, algunos festivos se alinean con días laborables (como el 8 de diciembre cae en lunes, el 26 en viernes), lo que abre margen para un puente. Otros caen en sábado o domingo, lo que les resta su capacidad de convertirse en días libres adicionales a efectos laborales.

¿Cuál será el próximo puente real?

Dado el calendario vigente, el próximo puente viable en Baleares apunta hacia el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, que este año cae en lunes. Esto crea la posibilidad de disfrutar de un fin de semana largo de tres días (sábado 6, domingo 7 y lunes 8), aunque depende de que los centros de trabajo y las administraciones lo consideren como puente efectivo.

Otro día con potencial para un puente sería el 26 de diciembre, al caer en viernes, lo que permite un fin de semana extendido junto a la Navidad. Esto convertiría la recta final del año en una ventana de descanso interesante para quienes puedan planearlo.

En contraste, otros festivos como el 1 de noviembre o el 6 de diciembre no generan puente por caer en sábado, por lo que su efecto como día no laborable queda circunscrito al mismo día.

Además, algunos medios especializados en turismo señalan que para Baleares no habrá más festivos autonómicos después del 26 de diciembre salvo los ya previstos, lo que reduce la oferta de descansos prolongados en lo que resta del año.

Comparativa con otras comunidades

En muchas regiones de España, cuando el Día de la Hispanidad (12 de octubre) cae en domingo, se traslada oficialmente al lunes 13 para generar un puente. No obstante, esta opción no fue adoptada en Baleares para 2025.

Por ello, mientras en otras autonomías ya podrán disfrutar de un fin de semana largo en octubre, en Baleares esta posibilidad queda descartada, lo que sitúa el 8 y el 26 de diciembre como las siguientes oportunidades reales de puente.

Recomendaciones para ciudadanos y empresas

Planificación anticipada : quienes deseen aprovechar los días libres organizados deberían contemplar el lunes 8 de diciembre y el viernes 26 como fechas con potencial de puente.

Flexibilidad laboral : algunas empresas podrían adaptar horarios para que ambos días funcionen como prolongación del fin de semana.

Ojo con los festivos locales: además de los días oficiales autonómicos y nacionales, cada municipio de Baleares puede tener festividades propias que podrían generar mini descansos locales.

El próximo puente de carácter oficial con opciones reales de descanso prolongado en Baleares será el lunes 8 de diciembre, por la festividad de la Inmaculada Concepción. El viernes 26 de diciembre también ofrece una alternativa atractiva, unida a la Navidad.

Aunque muchos esperaban que el festivo del 12 de octubre se trasladara para crear un puente en otoño, esa medida no fue adoptada para 2025 en las islas. Por tanto, quienes busquen un descanso significativo deberán mirar hacia diciembre para planificar sus escapadas.