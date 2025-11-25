Casi 300 inmigrantes alcanzan las costas canarias después de ser asistidos en dos operaciones de rescate

Salvamento Marítimo interceptó este lunes dos cayucos con un total de 292 inmigrantes a bordo en aguas próximas al Archipiélago, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias. Las precarias embarcaciones fueron localizadas en distintos puntos del entorno marítimo de las Islas y trasladadas posteriormente a los puertos de El Hierro y Tenerife, donde se activaron los recursos de emergencia.

En uno de los cayucos viajaban 171 personas que fueron conducidas hasta el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro. Una vez en tierra firme, los ocupantes fueron recibidos por el dispositivo de asistencia desplegado en la dársena herreña, con personal preparado para realizar una primera valoración del estado físico de cada uno de ellos, así como para ofrecer hidratación, abrigo y apoyo inmediato.

El segundo cayuco, con 121 ocupantes, fue escoltado hasta el muelle de Los Cristianos, en Tenerife. Allí aguardaba otro operativo sanitario y de atención humanitaria dispuesto para realizar los controles iniciales, organizar el desembarco y coordinar la derivación de los migrantes hacia los recursos habilitados. La llegada de esta embarcación se produjo también durante la tarde, en una jornada marcada por la intensa actividad de rescate en la zona.

Ninguno de los inmigrantes precisó traslado hospitalario.