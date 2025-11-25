Uno de los mejores destinos de playa en invierno está mucho más cerca de lo que crees, según The Times

Han pasado apenas unas semanas desde que el diario británico The Times publicara su selección de viajes recomendados para los meses fríos y la inclusión de La Gomera en esa lista internacional ha despertado un renovado interés por la isla. La presencia de este pequeño territorio canario entre destinos de larga distancia evidencia la capacidad del Archipiélago para atraer viajeros que buscan otro tipo de clima, naturaleza y tranquilidad fuera de la temporada alta.

La publicación británica sitúa a La Gomera como un lugar poco conocido que sorprende al visitante desde el primer momento gracias a su relieve abrupto y su red de senderos, que alcanza cerca de 600 kilómetros y se adentra en los barrancos húmedos del Parque Nacional de Garajonay. Este espacio declarado Patrimonio Mundial presenta un ecosistema que permanece prácticamente inalterado y que se ha convertido en referencia para quienes buscan rutas diferentes rodeadas de laurisilva. The Times destaca también la presencia de varias playas de arena negra reconocidas con bandera azul, espacios que mantienen un ambiente sosegado incluso en los meses más concurridos del año.

El reportaje recoge además un episodio histórico que ha acompañado a la isla durante siglos. Según la tradición, Cristóbal Colón habría retrasado su travesía hacia América seducido por la tranquilidad encontrada en La Gomera. La conocida Casa Colón, situada en el casco de San Sebastián, conserva ese relato y continúa recibiendo a viajeros interesados en la relación entre el navegante y el Archipiélago. The Times subraya igualmente las vistas hacia el Teide que se observan desde la costa de la isla colombina, una imagen que muchos visitantes consideran una de las estampas más singulares de Canarias.

La clasificación elaborada por el periódico británico reúne destinos repartidos por distintas regiones del planeta entre los que figuran Santo Tomé y Príncipe, el norte de Sri Lanka, Western Cape en Sudáfrica, la franja litoral de Bahía en Brasil, la isla tailandesa de Koh Mook, Belice, Lamu en Kenia, las Andamán en India, Guadalupe, Curaçao, Orango en Guinea-Bisáu o Ras Al Khaimah en Emiratos Árabes Unidos. La presencia de La Gomera en un listado con lugares tan diversos coloca a la isla en la misma conversación que territorios reconocidos por su exotismo y refuerza su proyección como refugio invernal de referencia.

El auge de los viajes fuera de temporada ha favorecido a regiones capaces de ofrecer buen tiempo y ausencia de masificaciones. En este nuevo escenario, La Gomera consolida su atractivo como destino equilibrado donde es posible recorrer bosques húmedos, disfrutar de playas y observar un paisaje volcánico único en Europa sin necesidad de esperar al verano ni desplazarse a miles de kilómetros.