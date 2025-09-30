Un Guardia Civil reduce a un hombre con un disparo en el pie en La Gomera tras atacar con un objeto punzante

Una agente de la Guardia Civil resujo en San Sebastián de La Gomera a un hombre que, de acuerdo con la versión oficial, atacó a los agentes con un objeto punzante durante un forcejeo. La intervención concluyó con varios disparos disuasorios y un impacto en el pie del individuo, una zona no vital, tras lo cual quedó detenido y bajo control policial.

La secuencia arrancó cuando un equipo sanitario solicitó apoyo al considerar que el hombre, al que estaban ateniendo, se encontraba muy alterado y había huido a la carrera. Guardia Civil y Policía Local acudieron al lugar y lo interceptaron poco después, momento en el que se produjo un forcejeo en la vía pública. En medio de esa tensión, el varón extrajo un objeto punzante con le que, según fuentes consultadas, arremetión contra la agente y contra un policía. Para neutralizar la agresión, la agente efectuó varios disparos, uno de los cuales impactó en el pie del hombre.

El sospechoso fue reducido de inmediato y detenido, a la espera de valoración médica y de las diligencias que correspondan.

La investigación se mantendrá abierta para clarificar las circunstancias del suceso y determinar eventuales responsabilidades penales, a partir de los atestados de Guardia Civil y Policía Local y del informe del equipo sanitario que originó el aviso.