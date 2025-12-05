Un hombre es detenido en Gran Canaria tras atrincherarse con sus padres y advertir que "explotaría la bombona de butano" si entraban los agentes

La intervención policial que se desarrolló en Telde el pasado 28 de noviembre terminó con la detención de un hombre sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión. El individuo se atrincheró en la vivienda familiar y mantuvo retenidos a sus padres mientras lanzaba amenazas graves. La Jefatura Superior de Policía de Canarias explicó que el arrestado mostró una actitud “extremadamente violenta” y profirió advertencias contra los agentes que acudieron al inmueble.

El incidente comenzó cuando se recibió un aviso que alertaba de la posible presencia del hombre en el domicilio. Una vez en el lugar, los policías hablaron con la moradora, que confirmó que su hijo se encontraba en los alrededores pese a tener en vigor una orden de alejamiento respecto a ella por delitos de violencia doméstica. Durante las comprobaciones, el individuo apareció en una ventana y gritó que había retirado las llaves de la vivienda mientras advertía que no permitiría que sus padres salieran. En ese momento lanzó una amenaza explícita al asegurar que “reventaría una bombona de butano” si los agentes intentaban acceder al interior.

La situación se agravó cuando el hombre comenzó a insultar y amedrentar a los funcionarios desplazados y llegó a colocarse en el alféizar con la aparente intención de lanzarse. Ante su estado de alteración y la negativa a obedecer las instrucciones, se activó el protocolo para incidentes críticos mediante comunicación con la Sala 091. La Policía solicitó la presencia de un negociador especializado y, tras más de una hora de gestiones, el atrincherado accedió a permitir la salida de sus padres, que fueron conducidos de inmediato a una zona segura.

Con los progenitores fuera de peligro y tras confirmar la distribución del interior de la vivienda, los agentes prepararon el acceso al inmueble para proceder a la detención. Después de varios intentos fallidos de apertura, el hombre terminó por abrir la puerta de forma voluntaria. Los policías llevaron a cabo la reducción y observaron que presentaba restos de sangre en distintas zonas del cuerpo, sin que se apreciara el origen concreto de las lesiones.

El detenido fue informado de los motivos de su arresto, que incluían una reclamación judicial en vigor, un presunto delito de detención ilegal y un presunto delito de quebrantamiento de condena por violar la orden de alejamiento respecto a su madre. El caso queda ahora pendiente de decisión judicial.