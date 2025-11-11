Una inquilina denuncia que su casero la forzó a mantener relaciones sexuales para no perder su vivienda en Gran Canaria

La Guardia Civil del puesto de Vecindario, en Gran Canaria, ha detenido a un varón de 63 años como sospechoso de un delito de agresión sexual y otro de coacciones, después de que su inquilina lo señalara por obligarla a mantener relaciones para no expulsarla del domicilio. Los hechos se sitúan a finales de 2024 en una vivienda ubicada en el término municipal de Santa Lucía de Tirajana.

La denunciante, que tenía contrato de arrendamiento con el arrestado, relató tocamientos no consentidos y episodios en los que, bajo presión y miedo a perder el techo, se vio forzada a mantener relaciones sexuales plenas. La Benemérita subraya que la amenaza dirigida a imponer actos de esa naturaleza no solo encaja en la figura penal de agresión sexual, también refleja un esquema de dominación con impacto psicológico profundo en la persona afectada.

Los agentes de Vecindario practicaron las diligencias, tomaron declaración y reunieron elementos para la investigación. Tras el arresto, el atestado fue remitido al Juzgado de San Bartolomé de Tirajana junto con el detenido, quedando el procedimiento a disposición de la autoridad judicial.

Fuentes del cuerpo recuerdan que en estos casos resulta clave denunciar de manera temprana, preservar pruebas y solicitar asistencia especializada. En Canarias operan recursos de atención inmediata y dispositivos policiales de protección para víctimas de violencia sexual y coacciones en el ámbito residencial.

La causa seguirá su curso en sede judicial. El investigado mantiene la condición de presunto hasta resolución firme, mientras la víctima contará con acompañamiento institucional durante el proceso.