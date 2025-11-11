Muere un conductor y dos ocupantes quedan graves en un choque entre turismo y un autobús en Tenerife

Un hombre perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas de gravedad en una colisión entre un coche y una guagua registrada en en el municipio tinerfeño de Guía de Isora. El siniestro ocurrió poco antes de las 11.30 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso.

Según la información de los servicios de emergencia, las víctimas graves viajaban en el turismo junto al fallecido, que era quien conducía. Se trata de una niña de once años y de una mujer adulta. La menor fue evacuada en un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, mientras que la acompañante fue trasladada en una ambulancia sanitarizada a Hospiten Sur.

En el interior de la guagua, una pasajera precisó asistencia por lesiones de carácter leve. Fue atendida en el lugar por personal sanitario del SUC, sin que conste su derivación hospitalaria en el parte inicial.

Bomberos colaboraron con los equipos sanitarios y aseguraron el entorno para facilitar la toma de tierra del helicóptero. Efectivos de seguridad ordenaron el tráfico durante la intervención y la Guardia Civil abrió diligencias con el fin de esclarecer las causas del impacto en este tramo de la TF-47.