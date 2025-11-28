Una mujer y una menor, trasladadas al hospital tras la llegada de un cayuco con 45 inmigrantes a Tenerife

Un cayuco con 45 inmigrantes de origen subsahariano alcanzó en la tarde noche de este jueves el muelle de Los Cristianos, en Tenerife, después de completar la travesía sin asistencia remolcada, según informó el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. La embarcación fue detectada cerca de la costa y consiguió entrar en el puerto por sus propios medios, donde ya se había desplegado el dispositivo de acogida habitual.

A partir del aviso inicial, el centro de Salvamento Marítimo en Tenerife activó a la Salvamar Alpheratz, que se aproximó a la zona y colaboró en las maniobras previas al atraque y en el desembarco de quienes viajaban a bordo. La llegada al muelle se produjo poco después de la medianoche, en un operativo en el que participaron también recursos sanitarios y fuerzas de seguridad.

Entre las 45 personas que viajaban en el cayuco se contabilizaron 30 hombres adultos, 10 mujeres y cinco menores de edad, de acuerdo con los datos facilitados por Salvamento Marítimo a Europa Press. Tras pisar tierra, el grupo fue conducido a la zona habilitada en el puerto, donde profesionales sanitarios realizaron una primera valoración para comprobar el estado físico de cada uno tras la travesía oceánica.

Durante esa asistencia inicial, una mujer y una menor precisaron traslado a un centro hospitalario para un examen médico más completo, mientras el resto presentó, según las mismas fuentes, un estado general de salud considerado satisfactorio.