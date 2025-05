Cantabria advierte que la Conferencia de Presidentes no será útil si no responde a las preocupaciones de las CCAA

La consejera de Presidencia de Cantabria, Isabel Urrutia (PP), ha participado en Madrid en la reunión preparatoria de la próxima Conferencia de Presidentes y ha advertido de que esta nueva convocatoria "no tendrá utilidad para los ciudadanos" si no se responde a las preocupaciones de las comunidades y si no existe deliberación ni diálogo, como señala que ya ocurrió con la celebrada en Santander el pasado mes de diciembre, en la que "ninguno de los temas ha conseguido resolverse".

Por eso, ha lamentado la "ofuscación" del Gobierno de España y que la reunión haya acabado sin que se apruebe el orden del día con los asuntos a tratar el próximo 6 de junio en Barcelona, como tampoco ha habido acuerdo en el formato de las intervenciones de los presidentes.

"Queremos diálogo, deliberaciones, acuerdos y la preparación de documentos en el seno del comité preparatorio con suficiente antelación", ha solicitado la consejera al Gobierno de España en la reunión en Madrid con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras lo que ha advertido que "ni el Estado ni las comunidades dan buena imagen" si no son capaces de llegar a acuerdos, como sucedió en la Conferencia de Santander. En ella "ni deliberamos, ni llegamos a acuerdos; fue la conferencia de las carpetas vacías", ha lamentado Urrutia en su intervención en el comité preparatorio de esta tarde.

Frente a la "negativa" del Gobierno de España "a dialogar y debatir" para que sea una "reunión útil" y "no un monólogo como la anterior", la titular de Presidencia ha valorado el frente común de las comunidades autónomas que han propuesto, junto a Cantabria, incluir los asuntos de la anterior convocatoria de Santander. Es el caso del control de las fronteras y la inmigración, como "competencia exclusiva indelegable del Estado"; la vivienda y, de forma específica, la okupación; la financiación autonómica para abordar la reestructuración de la deuda y la aprobación por Real Decreto Ley de las entregas a cuenta, así como el déficit de profesionales sanitarios.

Faltan profesionales sanitarios

Y es que, como ha destacado la consejera, el voto en contra de Cantabria a la propuesta de orden del día del Gobierno de España es por "su negativa a abordar el déficit de profesionales sanitarios, un problema de Estado cada vez más acuciante y compartida por la mayor parte de las autonomías y que afecta de forma directa a los ciudadanos, que ven resentida la calidad del sistema sanitario".

Igualmente, la consejera de Presidencia ha resaltado otros asuntos propuestos por Cantabria "trascendentales para los cántabros y los españoles", a los que se ha "negado" el Gobierno de España. En concreto, la comunidad ha solicitado debatir sobre infraestructuras críticas, como el sistema ferroviario y el transporte público; la formación profesional y las universidades, la financiación de la educación en el periodo de 0 a 3 años, además de la seguridad en el modelo energético y las inversiones técnicas en las redes de Red Eléctrica Española y las energías de respaldo.

Cantabria también ha trasladado su interés por abordar la reforma de acceso a la carrera judicial y fiscal e instar al Gobierno central a su retirada ante los riesgos de incrementar la politización mediante la selección discrecional de nuevos jueces y fiscales.

Nueva propuesta de orden del día

Tras la reunión, Urrutia ha señalado que Cantabria estudiará la actual situación respecto a la próxima Conferencia de Presidentes al no contar con un acuerdo respecto a su organización y preparación y, en este objetivo, Cantabria presentará, junto a otras comunidades, una nueva propuesta de asuntos a tratar, que según el reglamento, ya obligará al Estado a introducirlos durante la semana próxima.

"No entendemos por qué el Gobierno no ha querido un acuerdo con las comunidades autónomas y ha preferido que quede en evidencia su falta de diálogo en el comité preparatorio de la Conferencia de Presidentes", ha declarado. En este punto, ha apelado a la unión de las comunidades en la defensa del diálogo y el debate y hacer frente así a la dinámica interna que ha propuesto el Gobierno de España de "sucesivos monólogos" y sin opción a debates, deliberaciones y acuerdos.

Será un "mero trámite"

De no producirse, ha apuntado la consejera cántabra, la nueva Conferencia de Presidentes del 6 de junio en Barcelona será un "mero trámite", en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, demuestra que "no quiere deliberar ni profundizar en los asuntos, retos y desafíos que tenemos como país", sino que quiere "desviar la atención ante el sinfín de escándalos judiciales, personales y de partido".

De este modo, Urrutia ha pedido al Gobierno de España y ante el ministro de Política Territorial, que "recapacite" respecto a esta convocatoria, que, como recuerda, no cumple los plazos fijados en el reglamento, y que el encuentro de Barcelona se celebre "en condiciones" y con margen para el diálogo y las deliberaciones entre el Estado y las comunidades.

"Vuelve a ser todo una pantomima, un trampantojo deliberado estratégico y manipulado para que no haya acuerdos, ni negociación, ni mucho menos posibilidad de intercambio de ideas, proyectos y deliberación de problemas para buscar soluciones entre el Estado autonómico y el Gobierno de España a los ciudadanos", ha concluido Urrutia.