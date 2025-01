Escenario Santander homenajeará el viernes a Michael Jackson con un tributo protagonizado por SacMJJ

Escenario Santander homenajeará este viernes, 10 de enero, al Rey del Rock, Michael Jackson, con un tributo protagonizado por el bailarín y coreógrafo SacMJJ. SacMJJ (Adrián Álvarez), entrenado junto a bailarines y coreógrafos del Rey del Pop, ofrecerá un espectáculo al más puro estilo del desaparecido artista.

Serán setenta minutos reproduciendo grandes éxitos y coreografías como 'Billie Jean', 'Smooth Criminal' o 'Thriller' entre otros, ha indicado Escenario Santander en nota de prensa. SacMJJ comenzó su viaje creativo a los 14 años en Quito y ha recorrido teatros y auditorios de España.

En 2017 comenzó a realizar tributos a Michael Jackson y durante estos años ha protagonizado varios espectáculos rindiendo homenaje al artista. Este viernes las puertas de Escenario Santander abrirán a las 20.30 horas para ofrecer el espectáculo que lleva por nombre 'Dancing Machine'.

Otras actuaciones

En la programación de enero, también recalará en Escenario Santander Sidonie, una de las bandas de indie rock más populares del país, que actuará el sábado 25 de enero para repasar algunos de los temas de sus casi 30 años de trayectoria. Por otro lado, Los Zigarros actuarán el día 17 con su último trabajo, 'En directo desde Estudio Uno'; y la banda vasca Soziedad Alkohólika presentará su nuevo álbum 'Confrontación' el día 18.

Mientras que la sala cerrará enero con el rapero Israel B., que llega a Santander para presentar su último disco, 'Mi propio peor enemigo'. El cartel de este primer mes de 2025 también incluye actuaciones de artistas llegados del extranjero, como Best of Friends y Restos, que ofrecerán un doble concierto el 19 de enero, a las 19.00 horas; y Franck Carducci & The Fantastic Squad inaugurarán las Rock Nights de 2025 el jueves 23, a las 20.30 horas.