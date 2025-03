"Estás para el 20" y otros dichos que demuestran que eres más cántabro que una anchoa de Santoña

Que el castellano es un idioma rico en refranes y dichos no es nada nuevo, de hecho la Real Academia de Lengua adopta cada año nuevas palabras al diccionario porque su uso es tan común que acaban formando parte del léxico del día a día.

Y Cantabria, aunque no hay lengua propia, si que existen una cantidad de dichos de refranes que si te los sabes dejan bien claro que eres más Cántabro que una anchoa de Santoña. Algunos de ello tienen connotación graciosa, pero otros no son tan amables, así que si quieres saber qué significa lo que te dice un cántabro cuando estás por la tierruca toma buena nota de estos dichos populares, porque la intención de todos ellos no es nada sencilla par alguien que no haya nacido en la tierra de los mejores sobaos pasiego del mundo.

"Estás para el 20". Cuidado con la expresión que te están tratando de persona desequilibrada. Ahora que más que nunca se está tomando conciencia de lo importante que es la salud mental, el refranero popular no se toma tan en serio la cuestión y tampoco quiere ofender a nadie, pero es cierto que hace años en el Hospital Universitario de Valdecilla en el pabellón 20 estaban los enfermos psiquiátricos. Así que si te dicen que "estás para el 20" no le des más vueltas, alguien está pensando que no estás muy cuerdo. La intención de quién lo dice dependerá del ambiente en el que se diga, probablemente no sea más que una forma de hablar, pero ahora ya sabes cómo puedes responder.

"Más lelo que Pichucas el del Muelle". Pedrín, al que llamaban "Pichucas" era un señor bastante malhablado, malhumorado y cerril, que durante el siglo XlX se encargaba de hacerle los recados a las mujeres que vivían en la machina de Santander. Ellas le decían qué tenía que hacer y luego le daban una propina. Dice que Pichucas pecaba de ser un mandado, y de ahí que se haya popularizado la frase de ser más lelo que él. Es otra de las frases más populares de Cantabria y se usa en el día a día.

Se "más pelma que la criada de Teira". Otro dicho cántabro por excelencia que se remonta al siglo XlX. Francisco Teira era un comerciante de telas, muy conocido en la sociedad santanderina y accionista del Banco Santander. Dicen que tenía una criada que no entendía de horas ni de tiempo, y que cuando salía a comprar y a hacer los recados para sus "señores" siempre se le hacía tarde y se olvidaba del reloj.

Cuando volvía, ya nadie tenía hambre, cansados de esperarle. De ahí la expresión de eres más pelma que criada de Teria. Si te lo dicen intenta abreviar, que probablemente estés dando demasiado la "trisca" a algún cántabro. Y decimos "trisca" porque es otra expresión propia de la tierruca que en el resto del país equivale a dar la lata.

Ahora ya tienes herramientas para entender el lenguaje más típico de Cantabria. Intenta disfrutar de la tierruca y no te tomes muy en serio lo que te digan, porque si algo es cierto es que todas estas expresiones tienen más de gracia que de otra cosa. Eso sí, perviven con el paso del tiempo porque son parte de la esencia de la región.