Estos son los tres alojamientos brutales para visitar Cantabria con tu persona favorita

¿Buscando un plan bonito para desconectar en pareja este verano en un lugar encantador de esos que no necesitan nada más porque merecen la pena por si mismos? Pues Cantabria lo tiene todo: playas salvajes, pueblos con encanto, montañas que parecen sacadas de una postal, una gastronomía de infarto y alojamientos que invitan a no salir de la habitación.

En este reportaje te contamos cuáles son los cuatro mejores sitios para alojarte si quieres disfrutar de Cantabria con tu persona favorita. Rincones con encanto, vistas de ensueño y ese “algo” especial que hace que un viaje se convierta en un recuerdo inolvidable. Apunta porque todos merece una visita. ¿Eliges uno o te quedas con todos?

Casona del siglo XVlll a todo lujo: un alojamiento rural con todos los lujos, ubicado en una entorno de cuento el que vas a desconectar quieras o no. Nauraleza en estado puro. Muy cerca de Santander y del parque de la naturaleza de Cabárceno. Posada La Lomba es uno de esos lugares que te imaginas pero que pensabas que no existían, pues sí, alguien ha hecho tus sueños realidad. Cuando con ocho habitaciones y dos suites, piscina al aire libre, parking y unos jardines que son una maravilla.

Darte un baño con esas vistas, tanto en la piscina, como en una de las bañeras de estilo romántico que tienen en sus habitaciones, es un lujazo; al igual que lo es disfrutar de uno de sus desayunos.

Las suites son ese lugar al que todo el mundo quiere ir. La decoración, que se ha hecho conservando las paredes originales con piedra y las maderas, combinadas con paredes blancas y detalles propios del estilo Wabi Sabi, hacen de este lugar un templo del relax.

Una cabaña de lujo: ubicadas en Arnuero, sobre una finca de 10 hectáreas que combina pradera y bosque centenario, estas tres cabañas exclusivas se hacen llamar “Earth”, “Water” y “Air”, cada una con un plus para parejas: desde jardín privado, mini-piscina/jacuzzi exterior hasta bañera al aire libre. Desde el momento en que entras, estás en modo relax: arquitectura minimalista con ventanales de suelo a techo, cama King-Size, cocina equipada, baño con bañera y Smart TV para un plan perfecto de peli y manta o incluso maratón de series.

Un concepto de cabaña que nada tiene que ver con lo que tienes en tu mente, el lujo llevado a un concepto distinto. Hay que verlas y disfrutarlas, y no necesitas nada más que conocer este sitio para sentir que estás de vacaciones de verdad.

Una posada donde el tiempo se ha parado: a 300 metros de la playa y a unos 20 minutos en coche o barco de Santander, se levanta una casona de más de 100 años que ha sabido conservar su alma tradicional sin renunciar a los toques modernos. Un alojamiento de diez para ir en pareja o para pasar un fin de semana o una vacaciones de diez. Hablamos de La Posada de Somo.

Cuenta con once habitaciones: ocho dobles, geniales para una escapada tranquila, y tres “especiales” pensadas para ocasiones especiales. Dos de ellas tienen salón, salida al jardín y jacuzzi privado; la tercera es una especie de suite abuhardillada con chimenea, bañera de hidromasaje y vistas al valle. Un refugio rural-chic a tiro de playa, donde es ideal desayunar, disfrutando de uno de los desayunazos que preparan en este sitio y que apuesta por productos tradicionales, cántabros, bollería recién horneada, dulces y salado... en un entorno absolutamente mágico.

No necesitas ningún motivo más para conocer Cantabria. ¿Ya te has enamorado de estos sitios? No nos extraña.