Las desoladoras imágenes de los Picos de Europa en llamas

Los incendios forestales en Castilla y León han obligado a ordenar el desalojo de las ocho poblaciones del Valle de Valdeón (León), corazón de la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa. Los fuegos han elevado el nivel del desastre natural que van a suponer las llamas en este importante paraje natural.

Las llamas han traspasado este domingo el límite autonómico con Cantabria y afectan desde también a Asturias.

El Gobierno de Cantabria, a través del Centro de Coordinación Operativa ha informado de que el fuego ha entrado en la comunidad autónoma a las 18.11 horas "de forma leve", dado que "ya se venía trabajando con intensidad en ese foco", a través de los puertos de Salvorón, en el municipio de Camaleño.

Un operativo formado por unas 70 personas entre bomberos forestales y agentes el medio natural de la Consejería de Desarrollo Rural, técnicos de la Consejería de Presidencia y miembros de Cruz Roja, se ha incorporado a la zona y en el puesto de mando avanzado ubicado en Vega de Liébana para llevar a cabo labores de extinción y prevención.

Las llamas están dejando imágenes desoladoras de este Parque Nacional que tiene unos 550 kilómetros cuadrados.

