Federico García Lorca, Gabriel García Márquez y Fernando Aramburu, en el inicio de la Selectividad en Cantabria

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2025, la nueva Selectividad, ha arrancado este martes en la Universidad de Cantabria (UC) con "perfecta normalidad", tras la realización del primero de los ejercicios, el examen de Lengua Castellana y Literatura II, del que los estudiantes han salido con una "patente" satisfacción. Así lo ha informado el vicerrector de Estudiantes de la UC, Iñigo Casafont, en declaraciones a la prensa tras finalizar el primero de los ejercicios de esta PAU 2025, en la entrada de la Facultad de Derecho de la UC, donde se examinan de esta prueba casi 700 estudiantes cántabros de un total de 3.074, que se reparten en 14 sedes que "se han coordinado perfectamente", ha indicado.

El vicerrector ha señalado que, tras preguntar "de forma aleatoria", la satisfacción por parte de los estudiantes que han ido saliendo del aula tras el examen de Lengua Castellana y Literatura "era patente". De esta forma, Casafont cree que, de momento, la implantación del nuevo modelo, en el que "la opcionalidad se ha reducido considerablemente", ha sido "adecuada".

Precisamente, para esta prueba el alumnado ha podido escoger entre dos textos para el comentario literario, pertenecientes a las obras 'Crónica de una muerte anunciada', de Gabriel García Márquez, y 'La casa de Bernarda Alba', de Federico García Lorca, o bien responder a preguntas sobre la columna 'Lecciones de odio', publicada por Fernando Aramburu en El País.

"Yo creo que los estudiantes ya venían con el modelo aprendido, interiorizado, y, a partir de ahora, lo que queda en el resto de ejercicios ya es algo mucho más normal", ha manifestado el vicerrector, que ha explicado que ahora los alumnos tienen que estudiarse "prácticamente todo el temario si quieren sacar un 10". Casafont ha agradecido a los estudiantes que "han venido con tiempo, según las indicaciones que se les había transmitido", así como la labor de los coordinadores de las materias y del equipo de personal técnico y de servicios.

Además, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" tanto a las familias como a los estudiantes, ya que desde la UC y el Gobierno regional están "preparados para continuar así el resto de ejercicios" y "que todo transcurra en las mismas condiciones que este primer ejercicio", ha indicado.

Finalmente, el vicerrector ha recordado que el porcentaje de aprobados en Selectividad en la UC en ediciones anteriores es "superior al 90%". Por su parte, el consejero de Educación, Sergio Silva, a preguntas de los medios en el Paraninfo de la UC, tras presidir el Comité de directores de Primaria y Secundaria de los centros públicos, ha señalado también que "no le consta que haya ninguna incidencia" en este arranque de la nueva PAU, con lo que entiende que se está desarrollando con "normalidad".

"Es lo que esperamos", ha afirmado en declaraciones a los medios. Ha subrayado que "hoy es un día muy importante" para los más de 3.000 alumnos cántabros "que se están batiendo el cobre" en esta prueba, que se prolongará hasta el jueves. " Tras la realización del examen de Lengua Castellana y Literatura, varios de los estudiantes han señalado, en declaraciones a Europa Press, que "a la mayoría" no les ha dado tiempo a acabar la prueba, si bien "no era tan complicado como parecía en clase que iba a serlo".

Faltó tiempo para acabar el examen

"Entraba nerviosa, pero era bastante sencillo", ha manifestado una de las alumnas que, como el resto de los estudiantes cuestionados por esta agencia, ha apuntado que "no nos ha dado tiempo a acabar". En cuanto a los cambios del modelo de examen, varios de los jóvenes han indicado que no los han "notado". "Igual sí en cuanto a Literatura, a la hora de hacer ciertos apartados, pero en cuanto a complejidad y todo eso no se notan, creo que es similar", ha explicado una de ellas, que también ha reconocido que le hubiese gustado contar con "un poco más" de tiempo. Enfermería, Ingeniería Química, Ingeniería Marítima y Arquitectura Naval son las carreras universitarias a las que aspiran a acceder algunas de las estudiantes que se enfrentan este año a la PAU.

Un total de 3.074 estudiantes cántabros, 2.940 de Bachillerato y 134 de Ciclos Formativos de Grado Superior, se examinan desde este martes y hasta el jueves de la PAU 2025.

Los exámenes se desarrollarán en catorce sedes, incluidos nueve centros de la UC. Las sedes se distribuyen entre las Escuelas Oficiales de Idiomas de Torrelavega y Laredo; los institutos de enseñanza secundaria públicos 8 de Marzo de Castro Urdiales, Valle del Saja de Cabezón de la Sal y Montesclaros de Reinosa y nueve centros de la Universidad de Cantabria.

Los exámenes han arrancado este martes a las 9.30 horas con el de Lengua Castellana y Literatura II, que se ha desarrollado hasta las 11.00. Tras un descanso, a las 12.00 ha comenzado el de Historia de la Filosofía. Ya por la tarde se desarrollarán los correspondientes a las distintas opciones del alumnado. Así a las 15.00 serán los de Artes Escénicas II; Matemáticas II; Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, y Ciencias Generales. A las 17.30 serán los de Física; Fundamentos Artísticos; Geografía y Análisis Musical II. Las calificaciones provisionales se publicarán el 13 de junio, a las 20.00 horas, en el campus virtual de la UC. Entre el 16 y el 18 de junio se podrá presentar solicitud de revisión de las calificaciones obtenidas.

Una vez finalizado el proceso de revisión, se publicarán las notas definitivas el 25 de junio, con lo que concluye el proceso de la convocatoria ordinaria. Quienes no superen la PAU en esta convocatoria ordinaria, se presenten para subir nota en alguna de las materias, o bien hayan superado el 2º curso de Bachillerato en la convocatoria extraordinaria, podrán matricularse entre los días 20 y 23 de junio en la convocatoria extraordinaria, que se desarrollará del 1 al 3 de julio.