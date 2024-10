El PSOE de Cantabria se parte en dos y Ferraz tiene que recular

Un PSOE cortado de un tajo en dos. Así es como ha quedado el partido socialista en Cantabria en su lucha interna por el liderazgo a días de la celebración del congreso federal en Sevilla. Mientras el PSOE revienta en Cantabria y tras días sin decir ni mu (las votaciones fueron el domingo), ahora la Comisión de Ética del partido ha hablado y da la victoria a Pablo Zuloaga tras constatar las denuncias de éste, que impugnó el resultado alegando que se habían dado irregularidades en las votaciones y que la victoria de su contrincante no era ni limpia ni válida.

La crisis cántabra se une a las de otras federaciones como la Castilla La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Madrid o Aragón. Lo que resulta particular en este caso, en el de Cantabria, es que la lucha de poder no se da entre "sanchistas" y "antisanchistas" si no que los dos candidatos son históricamente afines a Sánchez y al aparato de partido.

De un lado, Pablo Zuloaga, secretario general del PSOE de Cantabria desde el año 2017 y exvicepresidente del Gobierno autonómico; del otro, Pedro Casares, diputado nacional y además responsable de Economía en la federación del partido, pero que puso de cabeza de lista a Susana Herrán, alcaldesa de Castro Urdiales, una de las federaciones con más militantes de la región.

Con las cartas boca arriba, el resultado del domingo fue de lo más ajustado. Un 50.69% de los votos para la candidatura de Herrán y un 49,31% para Zuloaga. Dos partes del pastel cortadas de forma casi perfecta.

Pero Zuloaga no aceptó el resultado y apeló a que una persona no militante del partido participó en la votación, así las cosas se proclamó vencedor de las elecciones con un 50, 05% de los apoyos.

Desde Ferraz de forma extraoficial se daba por válida la victoria del tándem Herrán-Casares, pero ahora la Comisión de Ética y Garantías del PSOE de Cantabria ha dado como ganador provisional de las elecciones celebradas entre la militancia socialista de Cantabria para la delegación al 41º Congreso Federal del PSOE al secretario general del PSC, Pablo Zuloaga. Y en Ferraz han tenido que recular.

Mientras se resolvía la cuestión, los dos candidatos se dieron por ganadores. Así lo manifestaron en sus redes sociales y de paso le han pasado la mano por el lomo al Presidente del Gobierno. Casares dijo que la victoria de la alcaldesa de Castro Urdiales apoyaría a Sánchez "con más fortaleza que nunca" y por su parte, Zuloaga le agradeció al Presidente del Gobierno el apoyo recibido en campaña.

Pero si primero fue Zuloaga el que impugnó el proceso, ahora Herrán asegura que recurrirá a la Comisión de Ética de Cantabria o en su caso, a la federal.

El PSOE de Cantabria "ha constatado la irregularidad en la composición de la mesa, dado que la persona no militante solicitó su baja del Partido a fecha 9 de octubre".

La lucha por el poder socialista en Cantabria sigue abierta.