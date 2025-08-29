Casi 200 embarcaciones de toda España competirán en la regata 'Puente a Puente' de Cuenca

Las aguas del río Júcar volverán a ser escenario de la tradicional regata 'Puente a Puente' este domingo, 31 de agosto, una cita deportiva ya consolidada en el programa de la Feria y Fiestas de San Julián.

El evento, organizado por el Club Piragüismo Cuenca con la colaboración del Ayuntamiento de Cuenca, alcanza este año su vigésimo cuarta edición y contará con la participación de cerca de 200 embarcaciones de una quincena de clubes procedentes de distintas comunidades como Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana, La Rioja y Castilla-La Mancha.

La competición arrancará a las 10.00 horas con un recorrido en aguas tranquilas en circuito cerrado, situado entre el Puente de Los Descalzos y el Puente de San Antón, con distintas vueltas según las categorías participantes.

La concejala de Deportes, Charo Rodríguez, junto con la presidenta del Club, Nuria Lozano, la vicepresidenta Elena González y el director técnico Javier Morillas, han presentado esta cita que consideran la competición estrella del calendario del piragüismo conquense. Todos ellos han animado a los conquenses a acercarse al Recreo Peral para disfrutar de este vistoso espectáculo deportivo y del alto nivel de los palistas participantes.

Este año, además, la prueba tendrá un carácter especial, ya que coincide con la celebración del 25 aniversario del Club Piragüismo Cuenca. Por ello, los participantes recibirán un regalo conmemorativo y el patrocinador Rujamar obsequiará a cada palista con media docena de huevos, además de celebrarse varios sorteos durante la jornada.

La XXIV 'Puente a Puente' cuenta con el apoyo de numerosas entidades públicas y privadas como la Federación Castellano-Manchega de Piragüismo, el Ayuntamiento de Cuenca, Bomberos, Policía Local, la Diputación Provincial, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la UCLM, y empresas como Rujamar Sportsteam, Gestión 5, Globalcaja, Incarlopsa, Aceites Barambio, El Rento, Alcampo y Solán de Cabras.