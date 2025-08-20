Arranca la I Vuelta Ciclista Leader en Castilla-La Mancha: 650 kilómetros por 70 pueblos para impulsar el turismo deportivo

Castilla-La Mancha acoge desde este miércoles y hasta este domingo, 24 de agosto, la primera edición de la I Vuelta Ciclista Leader, una prueba que recorrerá más de 650 kilómetros a través de cerca de 70 municipios con un objetivo claro: impulsar el desarrollo del medio rural, potenciar su visibilidad y promover la región como un destino clave para el turismo deportivo.

En esta primera edición compiten 17 equipos nacionales, entre ellos nombres conocidos como Caja Rural ALEA, Vigo Rías Baixas, Telco ON Clima Osés, Team MP Group o Extremadura-Pebetero, entre otros.

La cita combina competición y promoción territorial, pasando por las cinco provincias castellano‑manchegas y los territorios de los 13 Grupos de Desarrollo Rural implicados en la iniciativa.

La edición masculina consta de cinco etapas:

Miércoles 20 de agosto: Ontur - Alcaraz (154 km – Albacete)

Jueves 21 de agosto: Ruidera - Castellar de Santiago (90 km – Ciudad Real)

Viernes 22 de agosto: Pozuelo de Calatrava - Campo de Criptana (164 km – Ciudad Real)

Sábado 23 de agosto: Pedro Muñoz - Uclés (129 km – Cuenca)

Domingo 24 de agosto: Mariana - Molina de Aragón (108 km – Cuenca–Guadalajara)

Por su parte, la competición femenina contará con dos etapas, que compartirán trazado con las dos últimas jornadas masculinas, aunque se disputarán en horario vespertino:

Sábado 23 de agosto: Pedro Muñoz - Monasterio de Uclés (85 km)

Domingo 24 de agosto: Mariana - Molina de Aragón (108 km – etapa de montaña)

La Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha se encarga de la organización, avalada por su experiencia en la planificación del calendario ciclista regional. En cuanto a la seguridad, esta recae en la Guardia Civil, con apoyo de las Policías Locales y Protección Civil en los distintos municipios implicados.

Una carrera que va más allá del deporte

Durante la salida de la primera etapa en Ontur, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, destacó el valor estratégico de esta prueba: "El trazado permitirá descubrir la riqueza paisajística, patrimonial, cultural y también gastronómica de nuestra región".

Martínez Lizán ha destacado la importancia de que los Grupos de Desarrollo Rural pongan en marcha proyectos de cooperación como este que, bajo el paraguas de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder), demuestra que "trabajan cada día para impulsar al medio rural de Castilla-La Mancha y así lo han querido destacar en el lema de la Vuelta: 'Impulsando el medio rural sobre ruedas'".

"En Castilla-La Mancha apostamos porque sean Recamder y los Grupos quienes decidan qué proyectos ponen en marcha para dar vida a nuestros pueblos, pues son los habitantes del medio rural quienes saben mejor que nadie lo que necesitan", ha explicado el consejero, poniendo en valor estos proyectos de cooperación que "abarcan distintas comarcas y contribuyen a hacer región, combinando el desarrollo rural con otros ámbitos, como en este caso el deporte de élite".

Además, ha añadido que "esta competición no solo impulsa el ciclismo, también ayuda a dinamizar la economía de nuestros pueblos, tanto los negocios hoteleros y hosteleros, como el comercio y otros servicios, y permite descubrir la enorme diversidad de nuestro medio rural", porque "esta Vuelta es mucho más que un evento deportivo".

Colaboración y apoyo a la iniciativa

La I Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha Leader cuenta con el respaldo del Gobierno regional, los trece Grupos de Desarrollo Rural participantes, la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder) y la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha. Una alianza que da fuerza a esta nueva cita deportiva con la que se pretende convertir el evento en un acontecimiento de referencia en el calendario ciclista nacional, pero también en una herramienta para reforzar la identidad territorial y dar visibilidad a los pueblos de la región.

Esta iniciativa nace con el objetivo de "convertirse en un acontecimiento de referencia", que contribuya a "reforzar la identidad territorial y a promocionar todos los rincones de Castilla-La Mancha", ha afirmado el consejero, quien ha apostado porque "pueda perdurar en el tiempo” pues “iniciativas como esta ponen en valor nuestros pueblos y los mantienen vivos".

Junto a Martínez Lizán, han asistido a la salida de la primera etapa el alcalde de Ontur, Jesús López; el presidente de Recamder, Jesús Ortega; el presidente de la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha, Vicente Alumbreros; el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández; el director general de Juventud y Deporte, Carlos Yuste; y el delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Albacete, Ramón Sáez.