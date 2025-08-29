Los municipios de Castilla-La Mancha donde la educación de 2 y 3 años será totalmente gratuita

El Gobierno de Castilla-La Mancha concederá ayudas directas a 220 municipios de hasta 10.000 habitantes para garantizar, desde el próximo curso, la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil en escuelas públicas para alumnos de 2 y 3 años.

Así lo ha publicado este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) a través de una resolución que oficializa la concesión directa de subvenciones a las entidades locales titulares de estos centros.

Se trata de una medida impulsada por el Gobierno regional para facilitar el acceso a la educación temprana, especialmente en el entorno rural, donde estas ayudas pueden suponer una diferencia crucial para muchas familias.

El Ejecutivo autonómico ha destinado más de 8 millones de euros a este plan, que permitirá cubrir los gastos de funcionamiento de 224 escuelas infantiles repartidas entre los 220 municipios beneficiados.

Esta iniciativa da continuidad a la implantación que ya comenzó el pasado curso en localidades con menos de 2.000 habitantes y ahora se extiende a núcleos de hasta 10.000.

Estas son las cifras de entidades locales beneficiadas por provincias:

Albacete: 43 municipios

Ciudad Real: 32 municipios

Cuenca: 34 municipios

Guadalajara: 28 municipios

Toledo: 83 municipios

Con esta ampliación, Castilla-La Mancha se posiciona como una de las comunidades autónomas que apuesta por la universalización de la educación infantil, garantizando el acceso gratuito a la etapa de 2 a 3 años en zonas rurales y de menor densidad poblacional.

La intención del Gobierno regional es continuar extendiendo progresivamente esta gratuidad, con el objetivo de que, para el curso 2026/2027, esta medida se aplique también en municipios de más de 10.000 habitantes, alcanzando así una cobertura casi total en toda la región.