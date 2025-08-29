Cae una 'narcovivienda' en Talavera: así operaban los traficantes

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina (Toledo) a cuatro personas -tres hombres y una mujer- como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas.

La investigación se inició el pasado mes de julio, tras recibir la colaboración de vecinos que alertaron sobre la actividad sospechosa en un domicilio de la localidad. Según indicaron, en la vivienda se producían continuas entradas y salidas de personas, lo que generaba molestias vecinales, además de suciedad y daños en el portal.

Tras las primeras pesquisas, la Policía confirmó que en el domicilio se estaba llevando a cabo la venta de sustancias estupefacientes. La operación finalizó con la detención de los cuatro implicados y el registro del inmueble.

Durante el registro, los agentes incautaron 30 gramos de cocaína, dos básculas de precisión para el pesaje de la droga, 1.905 euros en efectivo, un puño americano, dos teléfonos móviles y diversos objetos relacionados con la manipulación de estupefacientes.