Castilla-La Mancha tendrá la primera ley autonómica frente a la brecha salarial

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avanzó ayer en la localidad toledana de Los Yébenes que “en el año 2025 estará aprobada la primera ley autonómica de toda España para acabar con la brecha salarial entre el hombre y la mujer”, lo que va a convertir a Castilla-La Mancha en la primera región en tener en vigor este texto legal.

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego realizó este anuncio durante el acto institucional del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. “Nosotros optamos por no ser indiferentes y sensibilizar a la sociedad frente a la violencia machista”, indicó.

Durante su intervención, se preguntó “si existe diferencia en España todavía entre el sueldo que cobra una mujer y el hombre por hacer lo mismo”. Después aseguró que se fijará un plazo de dos años para sacar adelante esta pionera iniciativa y suprimir el desequilibrio salarial por razón de género. “Nos seguimos haciendo preguntas y lo más importante, queremos seguir teniendo respuestas a esas preguntas”, justificó.

Además, el presidente de la Junta incidió en que los avances en materia de igualdad a nivel nacional han sido liderados en muchas ocasiones por Castilla-La Mancha, “región que fue la primera en dar la batalla cuando en España no se planteaba en el debate público un problema de violencia de género… En aquel entonces no admitimos que lo que era violencia clara cuando se produce en la calle no lo fuera si se produce en casa, algo que ocurría de una manera muy generalizada y muy consentida”.

Ante quinientos asistentes en el Teatro Auditorio de Los Yébenes, el presidente de Castilla-La Mancha reclamó “la necesidad de combatir la violencia de un hombre contra una mujer por el hecho de ser hombre, porque el que lo niega está alimentando que siga”.

Señaló además que “hay muchos tipos de violencia, como hay muchos tipos de cáncer y los médicos tratan a cada uno por su forma, y esto no deja de ser un cáncer social”. A este respecto, incidió en que la superioridad del hombre sobre la mujer “es algo que en España ya no se puede tolerar”.

Paralelamente, concluyó que “hay cosas en las que es mejor pasarse que quedarse muy corto como es el caso de la lucha por la igualdad y contra la violencia de género, que tiene un origen de condición humana”. Admitió también que no entiende a “aquellos españoles que defienden abiertamente que no existe un problema de violencia”.

En el ámbito de la igualdad, Page remarcó que “tenemos muy claro que la igualdad de oportunidades y de derechos lo llevamos en nuestro ADN, como ciudadanos y como españoles… Por eso mismo, en el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha estará blindada la clara inclinación de esta región por la igualdad”.

En relación al escenario política nacional, el presidente aseguró que “invocar la diferencia para tener privilegios es algo que no cuela”, en alusión a los independentistas, “porque una cosa es la diferencia y otra la desigualdad”.

Los Reyes en Toledo

En otro orden de cosas, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego señaló que el próximo jueves estarán en Toledo Sus Majestades los Reyes de España para inaugurar el Hospitalito del Rey, “el centro más importante de España para atender la salud mental… He pedido que vengan los Reyes a inaugurarlo porque viniendo le dan visibilidad al problema”.

El Hospitalito del Rey es un edificio del Casco Histórico de Toledo que fue residencia de ancianos durante un tiempo hasta que tuvo que ser cerrado. Ahora vuelve a abrir las puertas, no sin un importante debate social en la ciudad, como centro de salud mental. Las necesidades de la región en este sentido han llevado a las consejerías de Sanidad y Bienestar Social, junto al presidente, a tomar esta decisión.

Se trata de una construcción muy próxima a la Catedral de Toledo. Otro edificio que ha quedado abandonado en el Casco Histórico de la ciudad y en el que la Junta ya se ha fijado en él para abrir un centro de DIA es la antigua sede de Radio Nacional de España, en el Paseo de San Cristóbal. Sería otro centro sociosanitario importante en la capital de Castilla-La Mancha.