Este pueblo de Ciudad Real se niega a que las mujeres participen en el desfile de la Centuria Romana

La Corporación Romana de Villahermosa (Ciudad Real), institución con 111 años de historia, ha decidido mantener la exclusión de las mujeres en su tradicional Centuria Romana que desfila en las celebraciones religiosas locales. La votación, celebrada durante las recientes fiestas patronales, resultó en un ajustado rechazo por apenas seis votos de diferencia (106 frente a 100), con solo 208 de los 706 socios ejerciendo su derecho al voto.

Una tradición que divide al pueblo

El presidente de la Corporación Romana, Miguel Andújar, explicó que la consulta respondía a las demandas de instituciones y otras centurias que habían tachado de machista la exclusión femenina. "No es un capricho nuestro, es algo que nos vienen reclamando desde hace años", señaló Andújar, quien defendió el proceso al afirmar que en Villahermosa hacen las cosas "con seriedad, responsabilidad y respeto".

El resultado ha dividido a los 1.700 habitantes de esta localidad del Campo de Montiel. Mientras algunos defienden la preservación de la tradición masculina, otros abogan por la adaptación a los nuevos tiempos. La decisión significa que la Centuria Romana, compuesta por escuadra de gastadores, banda de cornetas y tambores y tres compañías de lanceros, seguirá integrada exclusivamente por hombres ataviados con trajes romanos.