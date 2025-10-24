Detenidos por asaltar una casa habitada en un municipio de Albacete y llevase efectos valorados en 35.000 euros

La Guardia Civil de Almansa han detenido a tres vecinos de Albacete de 21, 38 y 41 años de edad como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en vivienda habitada.

Según ha podido conocer la Guardia Civil, los detenidos ya contaban con un amplio historial delictivo por delitos contra el patrimonio, algunos de ellos violentos, cometidos principalmente en urbanizaciones de la capital de Albacete y localidades aledañas.

La investigación se inició en 2024, tras conocer la comisión de un robo en la vivienda, ubicada en Alcalá del Júcar. Los autores sustrajeron joyas, repuestos de vehículos, dinero en efectivo y otros efectosvalorados en 35.000 euros, además de producir importantes daños en el inmueble.

Aprovechando la ausencia de los moradores, los ladrones arrancaron la reja metálica y la ventana para acceder al interior de la casa.

Resultados de la primera fase

Las primeras pesquisas de la Guardia Civil permitieron ubicar a dos personas que el día del robo deambulaban por la localidad alcaleña y, más concretamente, por las inmediaciones de la vivienda donde se produjo el suceso.

Una vez identificados, los agentes pudieron identificar que realizaban frecuentes visitas a una nave industrial ubicada en Albacete, con fuertes medidas de seguridad y vigilancia, a la que siempre accedían en horario nocturno, cargados de materiales susceptibles de robo.

En el transcurso de la actuación se identificó a un tercer implicado, encargado de analizar la rentabilidad del robo, eligiendo el día y el momento más idóneo para llevarlo a cabo. Otro de los implicados realizaba funciones de vigilancia para alertar de una posible presencia policial, mientras que el tercero fracturaba la reja y la venta de la vivienda para acceder a su interior.

Sustracción de armas y herramientas robadas

La actuación ha culminado con la detención de los autores y el registro de la nave vinculada al robo, en la que la Benemérita recuperó herramientas propias de mecánica de automoción, 46 navajas y 5 pistolas de fogueo de colección, todo procedente del robo investigado, que han sido entregadas a su legítimo propietario.

El resto de efectos sustraídos fueron vendidos a terceros por previo encargo, mientras que los de menor valor económico fueron puestos en venta por uno de los detenidos en un conocido mercadillo de Albacete.

Colaboración y diligencias instruidas

La operación policial, dirigida por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Benemérita almanseña, ha contado con la participación de efectivos del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Casas Ibáñez y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Albacete.

Las diligencias policiales, instruidas por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almansa, junto con los detenidos y efectos intervenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad albaceteña de Casas Ibáñez.